テレビ朝日は、ドラえもんのバースデー(2112年9月3日)を盛大にお祝いするべく、9月6日よる6：56から『ドラえもん 誕生日スペシャル』を放送する。毎年様々な冒険を繰り広げてきたドラえもんたち。今回のスペシャルでは、ドラえもんが指名手配犯に!? 無実の罪を着せられたドラえもんが時空を超えた大逃走劇を繰り広げる。俳優・桜田通のゲスト声優出演に続き、新たに俳優・小泉孝太郎のゲスト声優としての出演が決定した。

小泉孝太郎がゲスト出演!22世紀の億万長者・リッチーを演じる!

今回、ゲスト出演が発表された小泉孝太郎は、俳優として確かな存在感を放つ一方、『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』などのバラエティー番組でも親しまれ、幅広い世代から支持を集めている。小泉が『ドラえもん』シリーズに出演するのは、今回が初だ。

小泉が演じるのは22世紀の億万長者、ハワード・リッチー。10億円相当の宝石「どら焼きの微笑み」を盗まれ、宝石を取り戻すために、防犯カメラに映っていたドラえもんに多額の懸賞金をかけるキャラクターだ。無実の罪を晴らそうと逃げ回るドラえもんを捕まえるために、自らテレビで呼びかけたり、懸賞金を増額したりと手段を選ばないリッチーだが、はたして「どら焼きの微笑み」を取り戻すことはできるのだろうか。

小泉孝太郎(ハワード・リッチー役)コメント

――今回のオファーを受けて

『ドラえもん』に参加できるとはみじんも思っていなかったので、とてもうれしかったです。本当に光栄に思いました。子どものころから観ていた作品ですし、こうして関わりを持てたことを心からうれしく思っています。

――今回演じられた億万長者・リッチーについて

一言でいうと“できる男”なのかと思っています。台本を読んでいると、仕事ができるし、スマートだし、人当たりもいいし、全部そつなくこなしそうなキャラクターです。それに加えて、美術品とかにも造詣が深いのかなと。物語にはリッチーの大切な宝石「どら焼きの微笑み」が関わってくるのですが、そういう美しいものが好きな人なんだろうなと思いました。

――アフレコを終えての感想

ほっとしています。普段のドラマ、映画とは違う世界があるので、ものすごいプレッシャーがあったんですよ。俳優の仕事は目の前に人がいるので、距離感やどれぐらいの大きさの声を出せばいいのかが本能的にわかるんです。でも、声優のお仕事は想像力を働かせて自分で空間を作っていかなければいけないんです。以前も声優の仕事にチャレンジさせていただいたことがあるのですが、そこで打ちのめされた感覚があったので、前日から緊張感がありました。ただ、声優の経験があるのとないのとでは全然違うので、経験していてよかったです。

――あったらいいなと思う“ひみつ道具”は?

子どものころは、“どこでもドア”や“タケコプター”がほしかったのですが、今は“タイムマシン”ですね。見てみたいポイントはいろいろあるのですが、過去だと歴史上の人物の肖像画は本当に似ているのかとか、書物で読んだことが本当に起こっていたのかを確かめてみたいです。 未来だと、ただの好奇心ですが100年後の日本、そして地球がどうなっているのかのぞいてみたいですね。自分の未来を見るのはちょっと怖いです(笑)。

――視聴者へのメッセージ

今回、自分でも驚いたのですが、台本を読んで、涙が出てきたんですよ。とても大切で尊い、人としてのあり方が描かれていて、ドラえもんとのび太くんの関係性に感動しました。大人の方もお子さんと一緒に見てジーンとくるストーリーになっていると思います。愛くるしいチャーミングなキャラクターの魅力も作品には詰まっていますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。

新宿でもドラえもんが一斉指名手配!?ドラえもんのデジタルサイネージが掲出中!

9月6日の放送に先駆けて、東京メトロ丸ノ内線新宿三丁目駅の新宿駅方面通路に、期間限定でドラえもんの指名手配ビジュアルを展開している。全32面にわたり掲出されたサイネージの中には、何やら怪しげなキツネ型ロボット・コンロボの姿も…? 掲出は9月6日まで。

『コンコン大混乱!容疑者はドラえもん!?』あらすじ

22世紀の億万長者・リッチーの邸宅から、10億円相当の宝石「どら焼きの微笑み」が盗まれる事件が発生。しかも、防犯カメラに映っていた犯人の姿は、なんとドラえもん! 身に覚えのない罪を着せられたドラえもんは全国・全時代で指名手配され、懸賞金をかけられてしまったから大変! その賞金を狙って、個性豊かな賞金稼ぎたちが次々とドラえもんの前に立ちはだかることに…! 手配書にも書かれた多額の懸賞金をかけてドラえもんに追っ手が迫る中、はたしてドラえもんは賞金稼ぎたちから逃げ切り、身の潔白を証明することができるのか!? 時空を越えたスリリングなドラえもんの大逃走劇の行方は…!?

今週9月5日は『ドラえもんのサプライズデー』『ネッシーがくる』の2本立て!!

今週9月5日午後5：00からのレギュラー放送は、『ドラえもんのサプライズデー』『ネッシーがくる』の2本立て。『ドラえもんのサプライズデー』は『誕生日スペシャル』と連動したエピソード。レギュラー放送から続けて見ることで、ドラえもんのバースデーをさらに楽しめる内容となっている。

『ドラえもんのサプライズデー』

帰ってきたドラえもんがのび太の部屋に入ろうとすると、のび太から入ったらダメとドアを閉められてしまった! テストで0点を取って落ちこんでいるのだろうと考えたドラえもんは、歩くだけで気分が晴れ晴れする『ハッピープロムナード』を取り出すが、ドアの向こうからテストじゃないと言われてしまう。

考えた末に、ジャイアンとスネ夫に意地悪されたのかと問うドラえもん。すると、のび太がそうだよと答えたため、怒ったドラえもんは二人を探しに行くことに。そして、最初に見つけたスネ夫を問いつめるが、自分ではないと言われたため、ジャイアンのもとへ。ところがジャイアンからも、何もしていないと言われてしまう。

その後、のび太がしずかに「ドラえもんがじゃまだから出て行ってもらった」と話しているのを見てしまったドラえもんは思わず隠れてしまう。さらに、「ドラえもんは頼りにならない」という二人の会話を聞いていたドラえもんは、大ショックを受けて…!?

『ネッシーがくる』

ネッシーは実在すると信じているのび太は、インチキだというスネ夫と討論会をやることに。そんな中、ドラえもんが定期検診で22世紀に行くことになったため、代わりに未来からドラミがやってくる。

ドラミにも手伝ってもらい、たくさんの資料を集めたのび太は、ネス湖の地図を広げ、これまでネッシーが目撃された場所や、古い文献にあった目撃情報などを発表する。ところがスネ夫は、それだけでは証拠にはならないと反論。

のび太は負けじと、ネッシーらしきものが写った写真をみんなに見せ、水中音波探知機がネス湖で明らかに動物と思われる大きな影を探知したと言うが、次々とスネ夫に言い負かされてしまう。

その様子を見て、もっとしっかりした証拠が必要だと考えたドラミは、『地底探検車』を出すと、自動操縦に切りかえて、公園の池へと送り出す。そして、ネッシーを連れてくるからだいじょうぶと自信満々にのび太に宣言するが…!?

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