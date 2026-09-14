広島、ヤクルトに3-0で完封勝利
先発投手：広島は玉村昇悟が5回1/3を無失点（5安打3奪三振）の好投、ヤクルトの増居翔太は4回2失点で敗戦投手。得点経過：1回表：広島が2点を先制。7回表：広島が1点を追加。注目選手：広島のE・モンテロが1本塁打、広島の佐々木泰が3安打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|126
|69
|56
|1
|.552
|-
|2
|巨人
|130
|70
|58
|2
|.547
|0
|3
|DeNA
|129
|63
|63
|3
|.500
|6
|4
|ヤクルト
|128
|56
|70
|2
|.444
|13
|5
|中日
|132
|56
|74
|2
|.431
|15
|6
|広島
|125
|51
|70
|4
|.421
|16
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|129
|81
|45
|3
|.643
|-
|2
|西武
|131
|73
|54
|4
|.575
|8
|3
|日本ハム
|131
|72
|56
|3
|.562
|10
|4
|オリックス
|130
|61
|67
|2
|.477
|21
|5
|ロッテ
|125
|57
|65
|3
|.467
|22
|6
|楽天
|126
|47
|78
|1
|.376
|33