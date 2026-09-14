広島、ヤクルトに3-0で完封勝利

先発投手：広島は玉村昇悟が5回1/3を無失点（5安打3奪三振）の好投、ヤクルトの増居翔太は4回2失点で敗戦投手。得点経過：1回表：広島が2点を先制。7回表：広島が1点を追加。注目選手：広島のE・モンテロが1本塁打、広島の佐々木泰が3安打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 126 69 56 1 .552 -
2 巨人 130 70 58 2 .547 0
3 DeNA 129 63 63 3 .500 6
4 ヤクルト 128 56 70 2 .444 13
5 中日 132 56 74 2 .431 15
6 広島 125 51 70 4 .421 16

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 129 81 45 3 .643 -
2 西武 131 73 54 4 .575 8
3 日本ハム 131 72 56 3 .562 10
4 オリックス 130 61 67 2 .477 21
5 ロッテ 125 57 65 3 .467 22
6 楽天 126 47 78 1 .376 33