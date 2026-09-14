広島、ヤクルトに3-0で完封勝利

先発投手：広島は玉村昇悟が5回1/3を無失点（5安打3奪三振）の好投、ヤクルトの増居翔太は4回2失点で敗戦投手。得点経過：1回表：広島が2点を先制。7回表：広島が1点を追加。注目選手：広島のE・モンテロが1本塁打、広島の佐々木泰が3安打の活躍。

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