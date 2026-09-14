中日が阪神に6-0で完封勝利

先発投手：中日のＫ・マラーが9回0失点の好投（4安打7奪三振）、阪神の伊藤 将司は5回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：中日が2点を追加 5回表：中日が2点を追加 9回表：中日が2点を追加 注目選手：中日のＫ・マラーが1本塁打、4打点の活躍、中日の細川 成也が1本塁打、2打点の活躍、中日の花田 旭が2得点の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.