-
【広 3-0 ヤ】
-
試合終了
-
OUT
8番 宮本 丈 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
代打：鈴木 叶 に代わって 8番 宮本 丈
-
OUT
7番 赤羽 由紘 空振り三振 2アウト
-
OUT
6番 岩田 幸宏 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 髙 太一 に代わって 6番 森浦 大輔
-
OUT
2番 菊池 涼介 サードフライ 3アウト
-
OUT
1番 佐藤 啓介 空振り三振 2アウト
-
OUT
9番 大盛 穂 ショートヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
8番 勝田 成 ファースト送りバント 1アウト ランナー：2塁
-
OUT
7番 石原 貴規 セカンドヒット ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 大西 広樹 に代わって 9番 松本 健吾
-
OUT
5番 増田 珠 セカンドフライ 3アウト
-
OUT
4番 Ｊ・オスナ レフトフライ 2アウト
-
OUT
3番 Ｄ・サンタナ 見逃し三振 1アウト
-
OUT
守備交代：サード 坂倉 将吾 に代わって 5番 佐々木 泰
-
OUT
守備交代：ライト 佐々木 泰 に代わって 4番 名原 典彦
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｓ・ファビアン に代わって 6番 髙 太一
-
OUT
6番 Ｓ・ファビアン ライトフライ 3アウト
-
OUT
代打：Ｆ・ターノック に代わって 6番 Ｓ・ファビアン
-
OUT
5番 佐々木 泰 ピッチャーヒット ランナー：1塁
-
OUT
4番 坂倉 将吾 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
3番 中村 奨成 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
守備交代：サード 代打 内山 壮真 に代わって 7番 赤羽 由紘
-
OUT
守備交代：セカンド 赤羽 由紘 に代わって 2番 内山 壮真
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 西村 瑠伊斗 に代わって 9番 大西 広樹
-
OUT
2番 内山 壮真 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
代打：伊藤 琉偉 に代わって 2番 内山 壮真
-
OUT
ファースト 佐藤 啓介が悪送球 ランナー：1、3塁
-
OUT
1番 長岡 秀樹 ファーストヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
9番 西村 瑠伊斗 レフトフライ 2アウト
-
OUT
代打：阪口 皓亮 に代わって 9番 西村 瑠伊斗
-
OUT
8番 鈴木 叶 ショートゴロ 1アウト ランナー：1塁
-
OUT
7番 赤羽 由紘 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
守備交代：センター 中村 奨成 に代わって 9番 大盛 穂
-
OUT
守備交代：レフト 佐藤 啓介 に代わって 3番 中村 奨成
-
OUT
守備交代：ファースト Ｅ・モンテロ に代わって 1番 佐藤 啓介
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代走 大盛 穂 に代わって 6番 Ｆ・ターノック
-
OUT
2番 菊池 涼介 ショートダブルプレイ 3アウト
-
OUT
1番 佐藤 啓介 フォアボール ランナー：1、2、3塁
-
OUT
代走：1塁ランナー 秋山 翔吾 に代わって 9番 大盛 穂
-
OUT
9番 秋山 翔吾 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー Ｊ・リランソ に代わって 9番 阪口 皓亮
-
OUT
代打：大瀬良 大地 に代わって 9番 秋山 翔吾
-
OUT
8番 勝田 成 ファースト送りバント 1アウト ランナー：2塁
-
OUT
7番 石原 貴規 デッドボール ランナー：1塁
-
OUT
広3-0ヤ
6番 Ｅ・モンテロ センターホームラン 広島得点！ 広 3-0 ヤ
-
OUT
6番 岩田 幸宏 見逃し三振 3アウト
-
OUT
5番 増田 珠 キャッチャーフライ 2アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 玉村 昇悟 に代わって 9番 大瀬良 大地
-
OUT
4番 Ｊ・オスナ センターフライ 1アウト ランナー：3塁
-
OUT
3番 Ｄ・サンタナ センターツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
5番 佐々木 泰 センターフライ 3アウト
-
OUT
4番 坂倉 将吾 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
3番 中村 奨成 空振り三振 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 山田 哲人 に代わって 9番 Ｊ・リランソ
-
OUT
2番 伊藤 琉偉 センターフライ 3アウト
-
OUT
1番 長岡 秀樹 セカンドフライ 2アウト
-
OUT
9番 山田 哲人 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
代打：石原 勇輝 に代わって 9番 山田 哲人
-
OUT
8番 鈴木 叶 空振り三振 1アウト
-
OUT
2番 菊池 涼介 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
1番 佐藤 啓介 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
9番 玉村 昇悟 空振り三振 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 増居 翔太 に代わって 9番 石原 勇輝
-
OUT
7番 赤羽 由紘 見逃し三振 3アウト
-
OUT
6番 岩田 幸宏 フォアボール ランナー：1、2、3塁
-
OUT
5番 増田 珠 レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
4番 Ｊ・オスナ 空振り三振 2アウト
-
OUT
3番 Ｄ・サンタナ センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
2番 伊藤 琉偉 ライトフライ 1アウト
-
OUT
8番 勝田 成 センターフライ 3アウト
-
OUT
7番 石原 貴規 ショートゴロ 2アウト ランナー：3塁
-
OUT
6番 Ｅ・モンテロ ファーストフライ 1アウト
-
OUT
5番 佐々木 泰 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
1番 長岡 秀樹 レフトフライ 3アウト
-
OUT
9番 増居 翔太 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
8番 鈴木 叶 キャッチャーファウルフライ 1アウト
-
OUT
4番 坂倉 将吾 センターフライ 3アウト
-
OUT
3番 中村 奨成 センターフライ 2アウト
-
OUT
2番 菊池 涼介 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
7番 赤羽 由紘 センターフライ 3アウト
-
OUT
6番 岩田 幸宏 レフトフライ 2アウト
-
OUT
5番 増田 珠 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
4番 Ｊ・オスナ セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
1番 佐藤 啓介 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
9番 玉村 昇悟 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
8番 勝田 成 ピッチャーライナー 2アウト
-
OUT
7番 石原 貴規 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
3番 Ｄ・サンタナ セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
2番 伊藤 琉偉 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
1番 長岡 秀樹 サードゴロ 1アウト
-
OUT
6番 Ｅ・モンテロ レフトフライ 3アウト
-
OUT
広2-0ヤ
5番 佐々木 泰 レフトヒット 広島得点！ 広 2-0 ヤ ランナー：1塁
-
OUT
広1-0ヤ
4番 坂倉 将吾 レフトツーベースヒット 広島得点！ 広 1-0 ヤ ランナー：2塁
-
OUT
3番 中村 奨成 空振り三振 2アウト
-
OUT
増居 翔太 がワイルドピッチ ランナー：2塁
-
OUT
2番 菊池 涼介 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 佐藤 啓介 ファーストゴロ 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.