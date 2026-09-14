ＤｅＮＡ vs 巨人 2026年9月14日のプロ野球速報







URLをコピー



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 計 H E 巨人 巨 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 14 2 ＤｅＮＡ Ｄ 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1X 4 14 0 12回裏 ＤｅＮＡの攻撃 【巨 3-4 Ｄ】

試合終了

OUT 巨3-4Ｄ ピッチャー Ｒ・マルティネスが悪送球 ＤｅＮＡ得点！ 巨 3-4 Ｄ

OUT 巨3-3Ｄ 8番 古市 尊 ピッチャー送りバントエラー ランナー：1塁

OUT 7番 林 琢真 敬遠 ランナー：1、2塁

OUT 6番 松尾 汐恩 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

OUT 代打：佐々木 千隼 に代わって 6番 松尾 汐恩

OUT 投手交代：ピッチャー 赤星 優志 に代わって 9番 Ｒ・マルティネス 12回表 巨人の攻撃 OUT 6番 松本 剛 レフトヒット ランナー：1、2塁

OUT 5番 大城 卓三 ライトフライ 2アウト

OUT 4番 Ｂ・ダルベック デッドボール ランナー：1塁

OUT 3番 泉口 友汰 レフトフライ 1アウト

OUT 投手交代：ピッチャー 石田 健大 に代わって 6番 佐々木 千隼 11回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 5番 神里 和毅 空振り三振 3アウト

OUT 4番 筒香 嘉智 ショートゴロ 2アウト

OUT 3番 牧 秀悟 レフトフライ 1アウト

OUT 守備交代：セカンド 浦田 俊輔 に代わって 1番 門脇 誠

OUT 投手交代：ピッチャー 代打 甲斐 拓也 に代わって 9番 赤星 優志 11回表 巨人の攻撃 OUT 2番 中山 礼都 見逃し三振 3アウト

OUT 1塁ランナー浦田 俊輔 盗塁成功 ランナー：2塁

OUT 1番 浦田 俊輔 センターヒット ランナー：1塁

OUT 9番 甲斐 拓也 空振り三振 2アウト

OUT 代打：則本 昂大 に代わって 9番 甲斐 拓也

OUT 8番 増田 陸 セカンドゴロ 1アウト 10回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 2番 蝦名 達夫 セカンドフライ 3アウト

OUT 1番 度会 隆輝 ショートゴロ 2アウト

OUT 9番 三森 大貴 セカンドフライ 1アウト

OUT 投手交代：ピッチャー 船迫 大雅 に代わって 9番 則本 昂大 10回表 巨人の攻撃 OUT 7番 佐々木 俊輔 ファーストゴロ 3アウト

OUT 6番 松本 剛 見逃し三振 2アウト

OUT 5番 大城 卓三 ショートゴロ 1アウト

OUT 守備交代：センター 三森 大貴 に代わって 5番 神里 和毅

OUT 守備交代：セカンド 牧 秀悟 に代わって 9番 三森 大貴

OUT 守備交代：ファースト 代走 神里 和毅 に代わって 3番 牧 秀悟

OUT 投手交代：ピッチャー 代打 宮﨑 敏郎 に代わって 6番 石田 健大 9回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 8番 古市 尊 空振り三振 3アウト

OUT 7番 林 琢真 レフトフライ 2アウト

OUT 代走：1塁ランナー 佐野 恵太 に代わって 5番 神里 和毅

OUT 6番 宮﨑 敏郎 フォアボール ランナー：1、2塁

OUT 代打：Ｓ・レイノルズ に代わって 6番 宮﨑 敏郎

OUT 5番 佐野 恵太 ライトヒット ランナー：1塁

OUT 4番 筒香 嘉智 見逃し三振 1アウト

OUT 投手交代：ピッチャー 田中 瑛斗 に代わって 9番 船迫 大雅 9回表 巨人の攻撃 OUT 4番 Ｂ・ダルベック ショートライナー 3アウト

OUT 3番 泉口 友汰 ライトヒット ランナー：1塁

OUT 2番 中山 礼都 見逃し三振 1アウト

OUT 投手交代：ピッチャー 伊勢 大夢 に代わって 6番 Ｓ・レイノルズ

OUT 守備交代：キャッチャー 代走 古市 尊 に代わって 8番 古市 尊 8回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 3番 牧 秀悟 空振り三振 3アウト

OUT 2番 蝦名 達夫 セカンドライナー 2アウト

OUT 1番 度会 隆輝 フォアボール ランナー：1、2塁

OUT 9番 三森 大貴 空振り三振 1アウト

OUT 代走：1塁ランナー 戸柱 恭孝 に代わって 8番 古市 尊

OUT 8番 戸柱 恭孝 レフトヒット ランナー：1塁

OUT 投手交代：ピッチャー 代打 坂本 勇人 に代わって 9番 田中 瑛斗 8回表 巨人の攻撃 OUT 1番 浦田 俊輔 サードファウルフライ 3アウト

OUT 9番 坂本 勇人 見逃し三振 2アウト

OUT 代打：森田 駿哉 に代わって 9番 坂本 勇人

OUT 8番 増田 陸 レフトフライ 1アウト

OUT 投手交代：ピッチャー 代打 宮下 朝陽 に代わって 6番 伊勢 大夢 7回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 7番 林 琢真 セカンドゴロ 3アウト

OUT 6番 宮下 朝陽 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：2塁

OUT 代打：浜地 真澄 に代わって 6番 宮下 朝陽

OUT 巨3-3Ｄ 5番 佐野 恵太 セカンドゴロ ＤｅＮＡ得点！ 巨 3-3 Ｄ 1アウト ランナー：1塁

OUT 4番 筒香 嘉智 センターヒット ランナー：1、3塁

OUT 3番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1塁

OUT 投手交代：ピッチャー 堀田 賢慎 に代わって 9番 森田 駿哉 7回表 巨人の攻撃 OUT 7番 佐々木 俊輔 セカンドゴロ 3アウト

OUT 6番 松本 剛 センターフライ 2アウト

OUT 5番 大城 卓三 ライトヒット ランナー：1塁

OUT 守備交代：ライト 井上 朋也 に代わって 2番 蝦名 達夫

OUT 守備交代：センター 蝦名 達夫 に代わって 9番 三森 大貴

OUT 投手交代：ピッチャー 代走 三森 大貴 に代わって 6番 浜地 真澄 6回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 2番 蝦名 達夫 センターフライ 3アウト

OUT 1番 度会 隆輝 レフトフライ 2アウト

OUT 代走：1塁ランナー Ｊ・エンカーナシオン に代わって 9番 三森 大貴

OUT 9番 Ｊ・エンカーナシオン ライトヒット ランナー：1塁

OUT 代打：若松 尚輝 に代わって 9番 Ｊ・エンカーナシオン

OUT 8番 戸柱 恭孝 セカンドゴロ 1アウト

OUT 投手交代：ピッチャー 代打 石塚 裕惺 に代わって 9番 堀田 賢慎 6回表 巨人の攻撃 OUT 4番 Ｂ・ダルベック ライトフライ 3アウト

OUT 投手交代：ピッチャー 岩田 将貴 に代わって 9番 若松 尚輝

OUT 3番 泉口 友汰 レフトヒット ランナー：1、3塁

OUT 2番 中山 礼都 空振り三振 2アウト

OUT 投手交代：ピッチャー 吉野 光樹 に代わって 9番 岩田 将貴

OUT 1番 浦田 俊輔 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

OUT 9番 石塚 裕惺 フォアボール ランナー：1塁

OUT 代打：中川 皓太 に代わって 9番 石塚 裕惺

OUT 巨3-2Ｄ 8番 増田 陸 レフトホームラン 巨人得点！ 巨 3-2 Ｄ

OUT 投手交代：ピッチャー 平良 拳太郎 に代わって 9番 吉野 光樹 5回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 7番 林 琢真 ファーストダブルプレイ 3アウト

OUT 6番 井上 朋也 ライトヒット ランナー：1、2塁

OUT 5番 佐野 恵太 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1塁

OUT 4番 筒香 嘉智 ライトヒット ランナー：1塁

OUT 投手交代：ピッチャー 代木 大和 に代わって 9番 中川 皓太 5回表 巨人の攻撃 OUT 7番 佐々木 俊輔 ファーストゴロ 3アウト

OUT 6番 松本 剛 レフトヒット ランナー：1塁

OUT 巨2-2Ｄ 5番 大城 卓三 ライトホームラン 巨人得点！ 巨 2-2 Ｄ

OUT 4番 Ｂ・ダルベック ショートダブルプレイ 2アウト ランナー：3塁

OUT 3番 泉口 友汰 センターヒット ランナー：1、2塁

OUT 2番 中山 礼都 フォアボール ランナー：1塁 4回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 3番 牧 秀悟 空振り三振 3アウト

OUT 2番 蝦名 達夫 セカンドライナー 2アウト

OUT 1番 度会 隆輝 フォアボール ランナー：1、2、3塁

OUT ピッチャー 代木 大和が悪送球 ランナー：1、2塁

OUT 9番 平良 拳太郎 ピッチャー送りバントエラー ランナー：1、2塁

OUT 8番 戸柱 恭孝 ライトヒット ランナー：1塁

OUT 7番 林 琢真 ファーストゴロ 1アウト

OUT 投手交代：ピッチャー 代打 丸 佳浩 に代わって 9番 代木 大和 4回表 巨人の攻撃 OUT 1番 浦田 俊輔 ライトフライ 3アウト

OUT 9番 丸 佳浩 キャッチャーフライ 2アウト

OUT 代打：西舘 勇陽 に代わって 9番 丸 佳浩

OUT 8番 増田 陸 レフトヒット ランナー：1、2塁

OUT 7番 佐々木 俊輔 ライトフライ 1アウト

OUT 6番 松本 剛 ライトヒット ランナー：1塁 3回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 6番 井上 朋也 空振り三振 3アウト

OUT 5番 佐野 恵太 ライトフライ 2アウト

OUT 4番 筒香 嘉智 センターフライ 1アウト

OUT 3番 牧 秀悟 レフトヒット ランナー：1、2塁

OUT 2番 蝦名 達夫 レフトヒット ランナー：1塁

OUT 守備交代：センター Ｔ・キャベッジ に代わって 7番 佐々木 俊輔

OUT 守備交代：ライト 佐々木 俊輔 に代わって 2番 中山 礼都 3回表 巨人の攻撃 OUT 5番 大城 卓三 セカンドライナー 3アウト

OUT 4番 Ｂ・ダルベック レフトヒット ランナー：1、2塁

OUT 3番 泉口 友汰 フォアボール ランナー：1塁

OUT 2番 Ｔ・キャベッジ セカンドゴロ 2アウト

OUT 1番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 1アウト 2回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 1番 度会 隆輝 ライトファウルフライ 3アウト

OUT 9番 平良 拳太郎 ファースト送りバント 2アウト ランナー：2塁

OUT 8番 戸柱 恭孝 ライトヒット ランナー：1塁

OUT 巨0-2Ｄ 7番 林 琢真 右中間ホームラン ＤｅＮＡ得点！ 巨 0-2 Ｄ

OUT 6番 井上 朋也 見逃し三振 1アウト 2回表 巨人の攻撃 OUT 9番 西舘 勇陽 空振り三振 3アウト

OUT 8番 増田 陸 敬遠 ランナー：1、2塁

OUT 7番 佐々木 俊輔 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

OUT 6番 松本 剛 ショートゴロ 2アウト

OUT 5番 大城 卓三 ファーストゴロ 1アウト 1回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 5番 佐野 恵太 セカンドゴロ 3アウト

OUT 4番 筒香 嘉智 センターツーベースヒット ランナー：2塁

OUT 巨0-1Ｄ 3番 牧 秀悟 レフトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 巨 0-1 Ｄ

OUT 2番 蝦名 達夫 ショートゴロ 2アウト

OUT 1番 度会 隆輝 セカンドゴロ 1アウト 1回表 巨人の攻撃 OUT 4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 3アウト

OUT 3番 泉口 友汰 レフトヒット ランナー：1塁

OUT 2番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 2アウト

OUT 1番 浦田 俊輔 サードフライ 1アウト (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







URLをコピー



※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。