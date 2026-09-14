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|0
|1X
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|14
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【巨 3-4 Ｄ】
-
試合終了
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OUT
巨3-4Ｄ
ピッチャー Ｒ・マルティネスが悪送球 ＤｅＮＡ得点！ 巨 3-4 Ｄ
-
OUT
巨3-3Ｄ
8番 古市 尊 ピッチャー送りバントエラー ランナー：1塁
-
OUT
7番 林 琢真 敬遠 ランナー：1、2塁
-
OUT
6番 松尾 汐恩 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
代打：佐々木 千隼 に代わって 6番 松尾 汐恩
-
OUT
投手交代：ピッチャー 赤星 優志 に代わって 9番 Ｒ・マルティネス
-
OUT
6番 松本 剛 レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
5番 大城 卓三 ライトフライ 2アウト
-
OUT
4番 Ｂ・ダルベック デッドボール ランナー：1塁
-
OUT
3番 泉口 友汰 レフトフライ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 石田 健大 に代わって 6番 佐々木 千隼
-
OUT
5番 神里 和毅 空振り三振 3アウト
-
OUT
4番 筒香 嘉智 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
3番 牧 秀悟 レフトフライ 1アウト
-
OUT
守備交代：セカンド 浦田 俊輔 に代わって 1番 門脇 誠
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 甲斐 拓也 に代わって 9番 赤星 優志
-
OUT
2番 中山 礼都 見逃し三振 3アウト
-
OUT
1塁ランナー浦田 俊輔 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
1番 浦田 俊輔 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
9番 甲斐 拓也 空振り三振 2アウト
-
OUT
代打：則本 昂大 に代わって 9番 甲斐 拓也
-
OUT
8番 増田 陸 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
2番 蝦名 達夫 セカンドフライ 3アウト
-
OUT
1番 度会 隆輝 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
9番 三森 大貴 セカンドフライ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 船迫 大雅 に代わって 9番 則本 昂大
-
OUT
7番 佐々木 俊輔 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
6番 松本 剛 見逃し三振 2アウト
-
OUT
5番 大城 卓三 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
守備交代：センター 三森 大貴 に代わって 5番 神里 和毅
-
OUT
守備交代：セカンド 牧 秀悟 に代わって 9番 三森 大貴
-
OUT
守備交代：ファースト 代走 神里 和毅 に代わって 3番 牧 秀悟
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 宮﨑 敏郎 に代わって 6番 石田 健大
-
OUT
8番 古市 尊 空振り三振 3アウト
-
OUT
7番 林 琢真 レフトフライ 2アウト
-
OUT
代走：1塁ランナー 佐野 恵太 に代わって 5番 神里 和毅
-
OUT
6番 宮﨑 敏郎 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
代打：Ｓ・レイノルズ に代わって 6番 宮﨑 敏郎
-
OUT
5番 佐野 恵太 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
4番 筒香 嘉智 見逃し三振 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 田中 瑛斗 に代わって 9番 船迫 大雅
-
OUT
4番 Ｂ・ダルベック ショートライナー 3アウト
-
OUT
3番 泉口 友汰 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
2番 中山 礼都 見逃し三振 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 伊勢 大夢 に代わって 6番 Ｓ・レイノルズ
-
OUT
守備交代：キャッチャー 代走 古市 尊 に代わって 8番 古市 尊
-
OUT
3番 牧 秀悟 空振り三振 3アウト
-
OUT
2番 蝦名 達夫 セカンドライナー 2アウト
-
OUT
1番 度会 隆輝 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
9番 三森 大貴 空振り三振 1アウト
-
OUT
代走：1塁ランナー 戸柱 恭孝 に代わって 8番 古市 尊
-
OUT
8番 戸柱 恭孝 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 坂本 勇人 に代わって 9番 田中 瑛斗
-
OUT
1番 浦田 俊輔 サードファウルフライ 3アウト
-
OUT
9番 坂本 勇人 見逃し三振 2アウト
-
OUT
代打：森田 駿哉 に代わって 9番 坂本 勇人
-
OUT
8番 増田 陸 レフトフライ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 宮下 朝陽 に代わって 6番 伊勢 大夢
-
OUT
7番 林 琢真 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
6番 宮下 朝陽 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
代打：浜地 真澄 に代わって 6番 宮下 朝陽
-
OUT
巨3-3Ｄ
5番 佐野 恵太 セカンドゴロ ＤｅＮＡ得点！ 巨 3-3 Ｄ 1アウト ランナー：1塁
-
OUT
4番 筒香 嘉智 センターヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
3番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 堀田 賢慎 に代わって 9番 森田 駿哉
-
OUT
7番 佐々木 俊輔 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
6番 松本 剛 センターフライ 2アウト
-
OUT
5番 大城 卓三 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
守備交代：ライト 井上 朋也 に代わって 2番 蝦名 達夫
-
OUT
守備交代：センター 蝦名 達夫 に代わって 9番 三森 大貴
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代走 三森 大貴 に代わって 6番 浜地 真澄
-
OUT
2番 蝦名 達夫 センターフライ 3アウト
-
OUT
1番 度会 隆輝 レフトフライ 2アウト
-
OUT
代走：1塁ランナー Ｊ・エンカーナシオン に代わって 9番 三森 大貴
-
OUT
9番 Ｊ・エンカーナシオン ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
代打：若松 尚輝 に代わって 9番 Ｊ・エンカーナシオン
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OUT
8番 戸柱 恭孝 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 石塚 裕惺 に代わって 9番 堀田 賢慎
-
OUT
4番 Ｂ・ダルベック ライトフライ 3アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 岩田 将貴 に代わって 9番 若松 尚輝
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OUT
3番 泉口 友汰 レフトヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
2番 中山 礼都 空振り三振 2アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 吉野 光樹 に代わって 9番 岩田 将貴
-
OUT
1番 浦田 俊輔 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
9番 石塚 裕惺 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
代打：中川 皓太 に代わって 9番 石塚 裕惺
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OUT
巨3-2Ｄ
8番 増田 陸 レフトホームラン 巨人得点！ 巨 3-2 Ｄ
-
OUT
投手交代：ピッチャー 平良 拳太郎 に代わって 9番 吉野 光樹
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OUT
7番 林 琢真 ファーストダブルプレイ 3アウト
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OUT
6番 井上 朋也 ライトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
5番 佐野 恵太 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
4番 筒香 嘉智 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代木 大和 に代わって 9番 中川 皓太
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OUT
7番 佐々木 俊輔 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
6番 松本 剛 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
巨2-2Ｄ
5番 大城 卓三 ライトホームラン 巨人得点！ 巨 2-2 Ｄ
-
OUT
4番 Ｂ・ダルベック ショートダブルプレイ 2アウト ランナー：3塁
-
OUT
3番 泉口 友汰 センターヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
2番 中山 礼都 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
3番 牧 秀悟 空振り三振 3アウト
-
OUT
2番 蝦名 達夫 セカンドライナー 2アウト
-
OUT
1番 度会 隆輝 フォアボール ランナー：1、2、3塁
-
OUT
ピッチャー 代木 大和が悪送球 ランナー：1、2塁
-
OUT
9番 平良 拳太郎 ピッチャー送りバントエラー ランナー：1、2塁
-
OUT
8番 戸柱 恭孝 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
7番 林 琢真 ファーストゴロ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 丸 佳浩 に代わって 9番 代木 大和
-
OUT
1番 浦田 俊輔 ライトフライ 3アウト
-
OUT
9番 丸 佳浩 キャッチャーフライ 2アウト
-
OUT
代打：西舘 勇陽 に代わって 9番 丸 佳浩
-
OUT
8番 増田 陸 レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
7番 佐々木 俊輔 ライトフライ 1アウト
-
OUT
6番 松本 剛 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
6番 井上 朋也 空振り三振 3アウト
-
OUT
5番 佐野 恵太 ライトフライ 2アウト
-
OUT
4番 筒香 嘉智 センターフライ 1アウト
-
OUT
3番 牧 秀悟 レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
2番 蝦名 達夫 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
守備交代：センター Ｔ・キャベッジ に代わって 7番 佐々木 俊輔
-
OUT
守備交代：ライト 佐々木 俊輔 に代わって 2番 中山 礼都
-
OUT
5番 大城 卓三 セカンドライナー 3アウト
-
OUT
4番 Ｂ・ダルベック レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
3番 泉口 友汰 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
2番 Ｔ・キャベッジ セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
1番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
1番 度会 隆輝 ライトファウルフライ 3アウト
-
OUT
9番 平良 拳太郎 ファースト送りバント 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
8番 戸柱 恭孝 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
巨0-2Ｄ
7番 林 琢真 右中間ホームラン ＤｅＮＡ得点！ 巨 0-2 Ｄ
-
OUT
6番 井上 朋也 見逃し三振 1アウト
-
OUT
9番 西舘 勇陽 空振り三振 3アウト
-
OUT
8番 増田 陸 敬遠 ランナー：1、2塁
-
OUT
7番 佐々木 俊輔 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
6番 松本 剛 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
5番 大城 卓三 ファーストゴロ 1アウト
-
OUT
5番 佐野 恵太 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
4番 筒香 嘉智 センターツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
巨0-1Ｄ
3番 牧 秀悟 レフトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 巨 0-1 Ｄ
-
OUT
2番 蝦名 達夫 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
1番 度会 隆輝 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 3アウト
-
OUT
3番 泉口 友汰 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
2番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 2アウト
-
OUT
1番 浦田 俊輔 サードフライ 1アウト
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