ＤｅＮＡ、巨人に1点差で競り勝ち勝利

先発投手：ＤｅＮＡは平良　拳太郎が5回2失点の好投（8安打3奪三振）、巨人の西舘　勇陽は3回2失点 得点経過： 1回裏：ＤｅＮＡが1点を追加 2回裏：ＤｅＮＡが1点を追加 5回表：巨人が2点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの牧　秀悟が1本塁打、2得点の活躍、ＤｅＮＡの林　琢真が1本塁打の活躍、ＤｅＮＡの筒香　嘉智が3安打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 126 69 56 1 .552 -
2 巨人 130 70 58 2 .547 0
3 DeNA 129 63 63 3 .500 6
4 ヤクルト 128 56 70 2 .444 13
5 中日 132 56 74 2 .431 15
6 広島 125 51 70 4 .421 16

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 129 81 45 3 .643 -
2 西武 131 73 54 4 .575 8
3 日本ハム 131 72 56 3 .562 10
4 オリックス 130 61 67 2 .477 21
5 ロッテ 125 57 65 3 .467 22
6 楽天 126 47 78 1 .376 33