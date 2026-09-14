俳優の小沢仁志が、YouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』で公開された動画「【“黒のカリスマ“蝶野正洋とコラボ】プロレス界の(秘)裏話から兄ィとの意外な出会いまで大いに語る!」に出演。現在の体の状態について明かした。

小沢仁志

小沢仁志

現在64歳の小沢仁志が上げることができるベンチプレスの重量

蝶野正洋から「本当に元気そうですね」と声をかけられ、小沢は「元気(笑)。知らなけど、まだ元気なんだよね」と返答。年齢を重ねることによる体の変化について、小沢は「若い時って体が元気で、気持ちが後からついてく感じがなんかあったじゃない?」「年いくと心が先に行くんだけど、体がついてこなくてなるじゃない?。それに今、俺、ついてこいよって体を頑張ってる(笑)」と自身の感覚の変化を説明した。

続けて、小沢は「心がちょっと元気すぎちゃって。まだバリバリ元気」と話す一方で、現在64歳で「まだベンチ100kg上がるし」と明かすと、蝶野も「マジですか!?」と驚いた様子。蝶野が「肩とか大丈夫ですか?」と尋ねると、小沢は、肩についても「全然。俺、今まで四十肩とか五十肩とか1回もなったことない」といい、「まだピッチャーで投げられるし」と現在も野球で投手を務められることも明かしていた。

【編集部MEMO】
小沢仁志のYouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』では、「【小沢仁志の町中華Vlog】シリーズ」や「プレミアムなゲストとのSPトーク【オトナの時間】」などの企画にて、小沢と数々の豪華ゲストとの対談が実現。ドラマ『スクール・ウォーズ』の出演者が集まった動画「【スクールウォーズ】38年ぶり同窓会! 滝沢賢治vs水原亮 決闘&2人でお風呂、あの名シーンの(秘)裏話【山下真司・松村雄基・伊藤かずえ】」は大きな話題を呼んだ。

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