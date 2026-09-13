元プロ野球選手の福留孝介氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「野球界のレジェンド・福留孝介さんが初登場! 憧れの名選手も明かす俺のベストナイン!!」に出演。現役時代に対戦した宮本慎也氏について振り返った。

福留孝介氏が警戒していた宮本慎也氏の守備

現役時代にプレーした選手から自身の“ベストナイン”を選ぶ企画で、2番・セカンドに宮本氏を選出した福留氏。「ここは外せないです」と、その理由を語り始める。

福留氏はヤクルトと対戦する際、打席に入ると「もう宮本さんの守備の位置なんすよ」と、まず宮本氏がどこを守っているか確認していたという。「あ、こっち側にいるな」と守備位置を確認すると、「ということは、ちょっとこっち側が多くなるんじゃないか」と配球まで考えていたと説明した。

しかし、宮本氏も打者がそうしたことを狙っていると感じた際には、「わざとスッと反対に動いてみたりとか」と、あえて守備位置を変えるような動きを見せていたという。そんな駆け引きがありながらも、福留氏は「必ずあそこだけは避けようと思って」打席に立っていたと回想。これには岡田圭右(ますだおかだ)も思わず「ええ!?」「うわ!」「面白いなぁ」と感嘆した。

さらに宮本氏について、「本当に野球をよく知ってらっしゃる」と絶賛。昔の野球の教え方から現在の野球の教え方まで非常によく見ているといい、高校野球などについても「あれがいらないぐらい人を知ってます」「あれはすごいなと思います」と感嘆していた。