株式会社ポケモンは9月9日、Nintendo Switch 2向けソフト『ぽこ あ ポケモン』の有料追加コンテンツ『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』について、2026年冬配信予定の第2弾で追加される「アクセサリー」の着用イメージ映像を初公開した。

『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』第2弾の続報映像が公開された

『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』第2弾の続報映像は、「Nintendo Direct 2026.9.9」にて公開された。同パスは、株式会社ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームスが共同で企画・開発したもので、第1弾から第3弾までがセットになった有料追加コンテンツとして現在発売中だ。

第2弾では「アクセサリー」が新たに登場し、メタモンはもちろん、ゲームに登場するポケモンたちもいっしょに身に着けられるようになる。紹介されたアクセサリーの一例として、サングラスをつけてクールに出かけられるコーディネートが挙げられている。

このほか、ちょうネクタイを合わせた大人っぽいコーディネートや、ニンフィアのリボンなど、ポケモンとおそろいの見た目になれるアクセサリーも登場するという。今回紹介されたアクセサリーは一部であり、詳細は続報が予告されている。

記念撮影がもっと楽しくなりそう

『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』は、第1弾から第3弾がセットになった構成で、希望小売価格は4,400円。第1弾「ブクブクうみぞこの街」はすでに配信されており、第2弾は2026年冬、第3弾は2027年の配信をそれぞれ予定している。なお、第2弾では新しい街の追加はない。同パスはニンテンドーeショップやNintendo Store、任天堂の公式ストアアプリのほか、ダウンロードカードでも購入できる。

『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』第1弾から第3弾までのロードマップ

エキスパンションパスの購入者には、壁紙・ブロック「メタモンだらけもよう」のレシピが配信される。受け取りには、メインメニューの「追加コンテンツ」から「アイテムを確認する」を選択し、「うけとる」を選ぶ必要がある。受け取ったレシピは、ソフト本編を30分ほどプレイすると利用できる「クラフトだい」で確認できる。なお、このコンテンツの入手には更新データVer.1.1.0のダウンロードが必要だ。

また、2027年8月31日までにエキスパンションパスを購入した場合、クラフトなどで使える「レアポケメタル×30個」を受け取れるシリアルコードがプレゼントされる。ダウンロードカードやダウンロード番号を引き換えた場合も対象。シリアルコードは、購入もしくは引き換えたニンテンドーアカウント登録のメールアドレス宛に送信されるほか、ゲーム内の「ふしぎなおくりもの」でも受け取り可能。シリアルコードの有効期限は2027年9月30日で、使用は1つのセーブデータにつき1回限りとなる。

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