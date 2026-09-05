数々のヒットシリーズを手掛けるナガノ氏の大人気作『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』の最新9巻が2026年11月20日(金)に発売されることが決定した。

本作でも、ちいかわたちのクスっとした笑える日常や、あの「パラレルワールド編」など、魅力溢れるエピソードがたっぷり収録されている。

そして今回の特装版は「なんか書けて飾れるポストカードブック」付き！【ポストカード24枚＋シール1枚】の豪華仕様となっている。なお、ポストカードブックの表紙は、ナガノ氏描き下ろしとなっている。

ちいかわ、ハチワレ、うざぎの仲良しトリオをはじめとした大人気キャラクターたちのイラストが満載なポストカード。お気に入りの1枚を写真立てに入れてデスクに飾ったり、手帳に挟んで持ち歩いたり、大切な人へのお手紙に使ったりと、日常をちいかわたちで彩ってみたい。

■『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ(9)』

著者名：ナガノ

出版社：講談社

判型：A5判

定価：1,375円(税込)

■『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ(9) なんか書けて飾れるポストカードブック付き特装版』

著者名：ナガノ

出版社：講談社

判型：A5判

定価：3,410円(税込)