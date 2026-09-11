職場では、世代によって仕事の進め方やコミュニケーションの取り方に違いを感じることも。

日頃からチャットやSNSなどのデジタルコミュニケーションに慣れているZ世代と、メールや電話を中心に仕事をしてきたベテラン世代では、その使い方に違いを感じることもあるようです。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代のチャットに関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「Z世代のチャットの返信、上司はなぜ驚いた?」

Z世代の部下とランチをしていた上司。すると、部下のもとに取引先からチャットが届きます。

「返しちゃっていいですか?」と聞く部下に、上司は「もちろん」と了承。すると、その直後、部下の返信する様子を見た上司はあることに驚きます。

さて、上司はなぜ驚いたのでしょうか?

① 爆速で返信していたから

② 文末すべてに絵文字を付けていたから

③ 音声入力を使って返信していたから

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✅Z世代のチャットの返信に上司もびっくり……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

チャットの使い方にも世代による違いが？

同じチャットを使っていても、返信の速度や文章の打ち方などは人によってさまざま。自分では当たり前だと思っている使い方が、別の世代から見ると新鮮に映ることもありますよね。

仕事の進め方そのものではなく、こうした何気ない場面で「世代が違うな」と感じる瞬間は、意外と記憶に残るものなのかもしれません。

▶なお、今回の答えは① 爆速で返信していたから でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!