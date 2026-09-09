9月末に上期を終える会社では、これまでの仕事を振り返ったり、今後の目標を考えたりする時期。昇進やスキルアップ、働き方など、何を目標にするかにはその人の仕事観も表れます。では、Z世代の若手社員はどんな「目標」を掲げているのでしょうか?

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世の目標設定に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「Z世代が掲げた仕事の目標とは?」

職場で目標設定について話していた主人公とZ世代の若手社員。主人公が「目標設定終わった?」と尋ねると、彼はすでに自分なりの目標を決めているようです。

さて、彼が掲げた目標とは、どのようなものだったのでしょうか？

① 現状を維持する

② 転職で有利になるスキルを身に付ける

③ 社内政治を理解する

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✅Z世代の設定した「目標」とは……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

設定した目標で、Z世代の仕事に対する価値観がわかる!?

期末や半期の節目には、「次は何を目標にしよう」と考える機会も増えるもの。成果を伸ばす、新しいスキルを身に付けるなど、"今より上"を目指す目標を考える癖がついている人も少なくないはず。

一方で、フレッシュなZ世代の目標を見ると、その純粋さにギャップを感じることもあるのかもしれません。

▶なお、今回の答えは① 現状を維持する でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!