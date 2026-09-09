9月末に上期を終える会社では、これまでの仕事を振り返ったり、今後の目標を考えたりする時期。昇進やスキルアップ、働き方など、何を目標にするかにはその人の仕事観も表れます。では、Z世代の若手社員はどんな「目標」を掲げているのでしょうか?
今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世の目標設定に関するエピソードをご紹介します。
ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。
Z世代とはたらくクイズ「Z世代が掲げた仕事の目標とは?」
職場で目標設定について話していた主人公とZ世代の若手社員。主人公が「目標設定終わった?」と尋ねると、彼はすでに自分なりの目標を決めているようです。
さて、彼が掲げた目標とは、どのようなものだったのでしょうか？
① 現状を維持する
② 転職で有利になるスキルを身に付ける
③ 社内政治を理解する
・・・・・・・・・・・・・・
✅Z世代の設定した「目標」とは……こちら!
・・・・・・・・・・・・・・
※答えはこの記事の最後にあります。
設定した目標で、Z世代の仕事に対する価値観がわかる!?
期末や半期の節目には、「次は何を目標にしよう」と考える機会も増えるもの。成果を伸ばす、新しいスキルを身に付けるなど、"今より上"を目指す目標を考える癖がついている人も少なくないはず。
一方で、フレッシュなZ世代の目標を見ると、その純粋さにギャップを感じることもあるのかもしれません。
▶なお、今回の答えは① 現状を維持する でした!
「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!