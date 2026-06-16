ボーナスや査定の話は、同僚同士でも意外と気を使うものです。何気ない会話のつもりでも、評価の差が分かった瞬間に気まずい空気になってしまうこともあります。

今回は、人気漫画「#やばい同僚」から、この時期ならではの"ボーナス査定"をめぐるエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

やばい同僚クイズ「評価の差を知った同僚はどうした?」

ボーナスの査定結果について話していた主人公と同僚。

話の流れでお互いの評価を確認すると、主人公はA評価、同僚はB評価だったことが分かります。

さて、評価の差を知った同僚は、そのあとどんな行動を取ったのでしょうか?

① 「今度から仕事教えてください先輩」と急に持ち上げてきた

② 「なんか奢れよな」と言ってきた

③ いじけて口を聞いてくれなくなった

・・・・・・・・・・・・・・

✅ボーナス査定の話から職場が気まずい空気に……こちら!

・・・・・・・・・・・・・・

※答えはこの記事の最後にあります。

悪気はなくても気まずくなる査定トーク

昇給やボーナス、査定結果などは、同僚同士でも話題にしづらいテーマのひとつです。自分にとっては何気ない会話でも、相手との違いが見えることで思わぬ空気になることがあります。

特に評価が絡む話は、お金の問題だけでなくプライドや納得感にもつながるもの。だからこそ、あとになって「言わなきゃよかったかも」と感じることもあるのかもしれません。

▶なお、今回の答えは② 「なんか奢れよな」と言ってきた でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!