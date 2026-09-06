バンダイから2026年9月7日に発売される食玩新商品をまとめて紹介します。今週は『仮面ライダーマイス』『ちいかわ』『サンリオ』といった人気コンテンツの新作のほか、『ウルトラマン』60周年記念やバレーボール男子日本代表カード付ウエハースなど、幅広いジャンルの商品が登場します。

仮面ライダーチョコ

『仮面ライダーマイス』のチョコがけウエハース。仮面ライダーチョコ オリジナルフィギュア(全2種)が、箱に入っていたら大アタリ!

発売日：2026年9月7日

価格：130円

種類：全10種（グミデザイン）







仮面ライダーチョコ







仮面ライダーチョコ

ジュエリースイングチャーム ちいかわ

ゴールドのメッキとラインストーンの付いたフレームの可愛いチャーム付き。

発売日：2026年9月7日

価格：396円

種類：全6種







ジュエリースイングチャーム ちいかわ







ジュエリースイングチャーム ちいかわ









ジュエリースイングチャーム ちいかわ

ウルトラマンシールウエハース ～60th Anniversary～

ウルトラマンシリーズ60周年を記念して、歴代のウルトラヒーローの魅力を52mm角のスクエアシールに凝縮したコレクションシール。

発売日：2026年9月7日

価格：149円

種類：全32種









ウルトラマンシールウエハース ～60th Anniversary～









ウルトラマンシールウエハース ～60th Anniversary～

JAPAN NATIONAL VOLLEYBALL TEAM -男子日本代表ver.- ツインウエハース 2026

バレーボール男子日本代表のカード付ウエハースの第3弾が登場。『ハイキュー!!』の作者、古舘春一先生が2024年に日本代表のために描き下ろしたコラボイラストの石川選手、西田選手のイラストを使用した特別なカードを2種ラインナップ。

発売日：2026年9月7日

価格：220円

種類：全58種







JAPAN NATIONAL VOLLEYBALL TEAM -男子日本代表ver.- ツインウエハース 2026







JAPAN NATIONAL VOLLEYBALL TEAM -男子日本代表ver.- ツインウエハース 2026







JAPAN NATIONAL VOLLEYBALL TEAM -男子日本代表ver.- ツインウエハース 2026

にふぉるめーしょん プリキュアオールスターズ シールウエハース4

『ハピネスチャージプリキュア！』『Go！プリンセスプリキュア』『魔法つかいプリキュア！』をノーマル・レア・スーパーレア・プリキュアレアで収録。さらに「にふぉるめーしょんシリーズ」5周年を記念した5周年レアを全5種収録。

発売日：2026年9月7日

価格：220円

種類：全58種









にふぉるめーしょん プリキュアオールスターズ シールウエハース4









にふぉるめーしょん プリキュアオールスターズ シールウエハース4

サンリオキャラクターズ チョコボックス ボックスフィギュアコレクション 2026

チョコがけビスケットが入ったおまけ付きお菓子、『CHOCOBOX（チョコボックス）』が夏仕様になって新登場。

発売日：2026年9月7日

価格：385円

種類：全12種







サンリオキャラクターズ チョコボックス ボックスフィギュアコレクション 2026







サンリオキャラクターズ チョコボックス ボックスフィギュアコレクション 2026







サンリオキャラクターズ チョコボックス ボックスフィギュアコレクション 2026

おジャ魔女どれみ パッケージチャーム&チョコボーロ

歴代のタップが“パッケージチャーム”になって登場。いちご味のチョコがけボーロに、ミニチュアのタップとどれみたちがそれぞれデザインされています。

発売日：2026年9月7日

価格：385円

種類：全10種









おジャ魔女どれみ パッケージチャーム&チョコボーロ