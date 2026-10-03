JR東海とサントリーは、東海道新幹線の「貸切車両パッケージ」を活用したイベント「日本一速い!? 『新幹線スナック JR』 ～車内が1日限りの限定スナックに～」を10月24日に実施すると発表した。抽選で5組10名を招待する。

サントリーが11月4日から「茉莉花(まつりか)〈緑茶割・JR〉缶」を通年発売することを記念し、企画された。商品名に含まれる「JR」は「ジャスミン」と「緑茶割り」の頭文字を取った商品の愛称となっている。

今回のイベントでは、新幹線の貸切車両をスナックに見立て、車内をスナック仕様に装飾。最高速度285km/hで駆け抜ける「日本一速い!? スナック」と銘打ち、「茉莉花〈緑茶割・JR〉缶」「茉莉花〈ジャスミン茶割・JJ〉缶」を片手に「飲んで、語って、歌って楽しむ特別な飲用体験」を提供するという。さまざまなおつまみを用意するほか、ものまね芸人がスナックのママとして登場し、ものまねエンタメショーと出張お悩み相談も実施する。

東京駅14時18分発・新大阪駅16時45分着の列車で開催され、列車の詳細は当選者のみ知らせるとのこと。集合場所までの交通費や宿泊費などは招待に含まれない。応募はサントリーのキャンペーン特設サイトで受け付け、応募期間は10月5日23時59分まで。日本国内に住む20歳以上を対象とする。キャンペーンや応募条件の詳細は特設サイトで案内している。