タレントの関根勤が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【裏話】早見優さん登場! 芸能界のさまざまな裏話を聞いたらヤバすぎました!」に出演。ゲストの早見優を前に、かつて「早見さんと結婚したかった」と後輩に話していたことを明かした。

関根勤

関根勤、「早見優さんと結婚したかった」と思っていたものの…

この日の動画には、早見優がゲストで登場。トム・ジョーンズなど共通の好きなものについて話が盛り上がるなか、関根は「早見さんとお仕事してから、早見さんいいなって。『なんで俺は早見さんと結婚できなかったんだろう』と思って」と切り出した。

さらに、「後輩にも言ってたんですよ。『早見さんと結婚したかったんだよな。チャンスなかったのかな』って」と回顧。すると後輩から、「関根さん、早見さん82年デビューです」と指摘されたという。

これを聞いた関根は、「あ、俺が結婚した年だった」と気づき、「あ、無理だわ(笑)」と納得したそう。

早見からも「でも82年に出会ってても、まだ15歳ですから」と言われると、関根は大爆笑し、「無理です。無理です。もう結婚してましたから。妄想だけで」と笑っていた。

その後、早見が「でも関根さんが旦那さんでお家にいたら楽しそうですよね」と話すと、関根は「僕、楽しいですよ」と返答。早見から「本当にオンオフ変わらない」と言われると、「変わんないです」と答え、「うるさがられますけどね」と明かして、笑いを誘っていた。