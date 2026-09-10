タレントの関根勤が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【裏話】早見優さん登場! 芸能界のさまざまな裏話を聞いたらヤバすぎました!」に出演。ゲストの早見優を前に、かつて「早見さんと結婚したかった」と後輩に話していたことを明かした。
関根勤、「早見優さんと結婚したかった」と思っていたものの…
この日の動画には、早見優がゲストで登場。トム・ジョーンズなど共通の好きなものについて話が盛り上がるなか、関根は「早見さんとお仕事してから、早見さんいいなって。『なんで俺は早見さんと結婚できなかったんだろう』と思って」と切り出した。
さらに、「後輩にも言ってたんですよ。『早見さんと結婚したかったんだよな。チャンスなかったのかな』って」と回顧。すると後輩から、「関根さん、早見さん82年デビューです」と指摘されたという。
これを聞いた関根は、「あ、俺が結婚した年だった」と気づき、「あ、無理だわ(笑)」と納得したそう。
早見からも「でも82年に出会ってても、まだ15歳ですから」と言われると、関根は大爆笑し、「無理です。無理です。もう結婚してましたから。妄想だけで」と笑っていた。
その後、早見が「でも関根さんが旦那さんでお家にいたら楽しそうですよね」と話すと、関根は「僕、楽しいですよ」と返答。早見から「本当にオンオフ変わらない」と言われると、「変わんないです」と答え、「うるさがられますけどね」と明かして、笑いを誘っていた。
【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。