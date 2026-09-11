不二家は9月18日、不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」ブランド誕生2周年祭を、全国のペコちゃんmilkyドーナツおよびペコちゃんmilkyタイムで開催する。

ペコちゃんmilkyドーナツ

不二家のドーナツ専門店が誕生2周年

ペコちゃんmilkyドーナツは、不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」のやさしいミルクの風味をイメージし、一つひとつ丁寧に揚げた素朴でやさしい味わいのドーナツを販売するブランド。2024年9月に1号店となるビナウォーク海老名店(神奈川県海老名市)をオープン。2026年9月にブランド誕生2周年を迎える。感謝を込め、購入者プレゼントやお得な商品の販売など、多くの企画を実施する。各企画はいずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。

1,500円以上の購入で「ぷっくりシール」をプレゼント

ペコちゃんmilkyドーナツおよびペコちゃんmilkyタイムにて税込1,500円以上購入すると、先着で「ペコちゃんmilkyドーナツ ぷっくりシール」(非売品)がもらえる。同ブランドをイメージしてデザインされた、かわいいぷっくりシール。

ペコちゃんmilkyドーナツ ぷっくりシール(非売品)

選べるお得なドーナツセットを販売

看板商品「milkyドーナツ」から2個、人気商品「milkyクリームドーナツ」から3個、好きなフレーバーを選んで詰め合わせる「選べるドーナツセット」(1,000円)を販売する。季節限定フレーバーも対象となる。

選べるドーナツセット購入例

「milkyクリームドーナツ」のクリーム倍増

ふわもち食感に仕上げたドーナツに、軽い口あたりのミルキークリームを詰めた一番人気商品「milkyクリームドーナツ(ミルキー)」(231円)が、価格はそのままにクリームを倍量にした「milkyクリームドーナツ(ミルキー)【クリーム倍増】」として登場する。

菓子やグッズ、ドーナツ引換券を詰め合わせた「Happy Bag」

ペコちゃんとミルキーでいっぱいの「ペコちゃんmilkyドーナツ Happy Bag」(2,000円)も発売する。ミルキータルト3個、ミルキー袋1袋、ペコちゃんのあまおう苺クッキー1枚、ミルキーコースター1枚に、ドーナツ引換券(好きなmilkyドーナツ3個＋milkyクリームドーナツ2個引換券)を詰め合わせた。

「ペコちゃんmilkyドーナツ Happy Bag」詰め合わせイメージ

商品購入で2周年ステッカーをプレゼント

ペコちゃんmilkyドーナツとペコちゃんmilkyタイムにて商品を1点以上購入すると、先着で「ペコちゃんmilkyドーナツ 2周年ステッカー」がもらえる。絵柄は2種類で、いずれかをランダムで配布する。