冴木柚葉、島津見、植村颯太、荒立竜次、郡司芹香、清井咲希らが出演する縦型ショートドラマ『シェアキス』の全話一挙配信が開始

テレ東の縦型ショートドラマ『シェアキス』が10日、配信サービス「Renta!」にて全話一挙配信を開始した。

冴木柚葉、島津見、植村颯太、荒立竜次らが出演

『シェアキス』は、賞金1000万円を懸けた10日間限定の恋愛シェアハウス「シェアキス」を舞台に、過激なラブミッションを通して繰り広げられる胸キュン&スリリングな恋愛リアリティーラブストーリー。

結婚目前にすべてを失い、賞金目当てで参加するヒロイン・水野栞を冴木柚葉、クールで不器用な一匹狼の木戸尚哉役を島津見、明るく人懐っこい性格で栞にストレートな愛情表現を続ける年下甘えん坊わんこ系男子・金田遊星役を植村颯太、大人の余裕を持ち、不器用な栞を優しく見守るスパダリ紳士・月城匠役を荒立竜次、尚哉を狙う港区系インフルエンサー・雨宮美羽役を郡司芹香、遊星を狙うバリキャリ女子・黒瀬葵役を清井咲希が演じる。

また、配信スタートを記念して、テレ東では同作の冒頭10話を三夜連続で特別放送することが決定。さらに、放送直後から広告付き無料配信サービス「TVer」など (TVer・ネットもテレ東・Lemino)で見逃し配信も実施される。

(C)「シェアキス」製作委員会