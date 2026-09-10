「自分の歌で人生が変わる」中島美嘉が“大変な職業に就いてしまった”と痛感した瞬間

フリーアナウンサーの森遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「KANEKA Good Chemistry」（毎週金曜14:30～14:55）。第一線で活躍するゲストを迎え、その輝きの源を探るインナーケア・ラジオプログラムです。多彩なゲストの日々の習慣や大切にしている想いに触れながら、心と体を整えるヒントをお届けします。

9月4日（金）の放送は、歌手の中島美嘉さんがゲストに登場。25年の歌手人生と歌への思い、新曲のMV撮影エピソードについて話を伺いました。

◆25年の経験で変わった楽曲の捉え方

2026年11月にメジャーデビュー25周年を迎える中島美嘉さん。「雪の華」や「GLAMOROUS SKY」など、唯一無二の歌声で多くの人を魅了してきました。9月9日（水）には、25周年を記念した、代表曲を25曲収録した配信ベストアルバム『はじめての中島美嘉』がリリースされました。

中島さんが俳優、歌手としてデビューしたのは2001年、18歳のときです。当時は歌手を目指していたわけではなく、「オーディションの内容も知らないまま受けていた」と振り返ります。デビュー前に、楽曲を売り込むための“仮歌”を担当したことはあったそうで、「（仮歌を歌った）曲を売るためのオーディションを受けていると思っていたんですよ」といいます。

ところが、オーディションの結果、デビューすることになったのは中島さん自身でした。これまで俳優経験はなく、歌もカラオケと仮歌収録のみ。中島さんは、ほぼすべてが初めてだった当時を、「純粋にすごい楽しかったというわけではないですね。毎日が勉強でした」と明かしてくれました。

歌手として活動していくなかで、歌への向き合い方も変化しました。デビュー後、「大変な職業に就いてしまった」と感じたきっかけは、ファンから届いた言葉だったといいます。自分の歌を聴いて何かを始めたという声に触れ、「歌の数分間で人生を変えてしまうんだ」と実感。「もっと真剣にやらないと自分が後悔する」と考えるようになったといいます。

25年にわたって歌い続けてきた中島さんは、過去の楽曲に当時とは違う感情を重ねることがあります。「声質が変わってくるのもありますが、これまでの経験から歌詞に当てはまることが多くなってきたり、逆に遠のいていくこともある」と話します。

なかでも、若い頃の恋愛ソングについては、「好き好きっていう恋愛の曲は、今だと考え方が変わっています。歌うときは家族愛になっている、ということがありますね」と告白。18歳で思いがけず始まった歌手人生は、25年の経験を重ねた今、同じ楽曲にも新たな意味をもたらしています。

◆無邪気な姿を見せた「祈り、終われば」のMV

中島さんは8月26日（水）に、新曲「祈り、終われば」をCDリリースしました。楽曲はテレビアニメ「無職転生Ⅲ ～異世界行ったら本気だす～」のエンディングテーマで、作詞・作曲はヒトリエのシノダさんが担当。今回が初めてのコラボレーションとなりました。

中島さんはアニメのテーマ曲歌唱の依頼を受け、すぐに「やります」と伝えたといいます。その後、スタッフと楽曲について相談するなかで、スタッフからの提案をきっかけにヒトリエとのコラボレーションが実現しました。

注目したいのが、夜の公園で無邪気にはしゃぐ姿が印象的なMVで、「公園ではしゃぎ倒しているだけ」と本人が話すほど自由な撮影だったといいます。

その背景には、楽曲に込められた「深い愛」を、もっと親しみやすく届けたいという思いがありました。中島さんは「曲をそのまま歌うとずっしりするため、もっと面白くしたい」と考え、主人公が恋人を好きすぎるあまり夜の公園へ抜け出して歌い、最後に恋人が迎えに来るという設定を提案しました。

「『大好きだ！』っていう気持ちを、夜の公園で表現したかった」と語る中島さん。MVには、10代の初恋のように、ただ「好き」と言われただけでうれしくなってしまう純粋な気持ちを、大人になっても持ち続けていたいという思いが込められています。

恋人役を演じたのはシノダさん。ヒトリエのメンバーである、イガラシさんとゆーまおさんも、公園で彼女を見つめる人物として姿を見せています。撮影は台本なしで進行され、中島さんがその場で動き、メンバーがそれに応えるスタイルだったといいます。

さらに、MVで見せる無邪気な姿は、演技だけではありません。中島さん自身も、テンションが高いときはかなり盛り上がるタイプだと明かし、夫からも「まんまじゃん」と言われるほど、普段の姿がMVにも表れています。意外な素顔が垣間見える「祈り、終われば」のMV。楽曲に込められた深い愛を、自然体の中島さんの姿とともに楽しめる映像になっています。

次回9月11日（金）の放送は、引き続き中島さんをゲストに迎えてお届けします。還元型コエンザイムQ10のカネカ提供「KANEKA Good Chemistry」、ぜひ、チェックしてください。

＜番組概要＞

番組名：KANEKA Good Chemistry

放送日時：毎週金曜 14:30～14:55

パーソナリティ：森遥香

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/gc/

番組公式X：@KANEKAGood_TFM

番組公式Instagram：@kanekagoodchemistry_tfm