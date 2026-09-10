乃木坂46賀喜遥香「森平麗心ちゃんとWセンターで…」『真夏の全国ツアー2026』広島公演で披露された“レア演出”とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。9月3日（木）の放送では、6月～8月にかけて開催された「乃木坂46 真夏の全国ツアー2026」の振り返り授業をお届け！ 本記事では、7月11日、12日におこなわれた広島公演について語った模様を紹介します。

＜生徒からのメッセージ＞

「『真夏の全国ツアー2026』広島公演に2日とも参戦しました！ 人生で初めて行ったライブが乃木坂46で本当に良かったです。1日目は『サイコキネシスの可能性』を森平（麗心）さんとのWセンターで披露していて、『こんなレアなものが見られるんだ！』と感動しました。間奏のところも最高でした！ それと、賀喜さんが滑り台を滑っている姿もしっかり見ました！ とても楽しそうな笑顔が印象的で、見ているこっちまで笑顔になりました。2日間すべてが最高の思い出になり、一生忘れられない夏になりました！」（広島県）

◆「真夏の全国ツアー2026」広島公演の裏話

賀喜：そうなんですよ。広島公演では「サイコキネシスの可能性」という楽曲をうるみん（森平麗心）と2人でやらせていただいたんですよ！ なかなかレアだと思います。まず「サイコキネシスの可能性」をWセンターで披露することがそんなになくて。

それで、この曲の間奏に、2期生さんの堀未央奈さんがやった動きを他のメンバーが即興でマネをするというノリがあって、それを今回もやったんですよ。だから多分「間奏のところも最高でした！」って書いてくれたんだと思う。この楽曲も好きだから、うれしかった！

今回のライブのセットに滑り台とブランコがあって、アトラクションみたいになっていたから、私はアンコールとかで勝手に滑り台を使って遊んだりしていたんですけど、バレてた（笑）！ クソッ！ でも、そりゃステージの上だから見てるよね（笑）。それも楽しかったし、広島公演では、シングル「是非に及ばず」のカップリング曲の「告白したい病」を初披露させていただいたんですけど、それも思い出深いです。みんなすごく盛り上がってくれて、楽しかったなぁ。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info