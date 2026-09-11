タレントの関根勤が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【裏話】早見優さん登場! 芸能界のさまざまな裏話を聞いたらヤバすぎました!」に出演。高校時代の恋愛を振り返り、現在は「モテなくてよかった」と思っている理由を明かした。

関根勤

関根勤、高校時代は好きな人に告白しようとしても…

この日の動画で、早見優と恋愛についてトークするなか、関根は「僕ね、高校の時に好きだなと思う人に告白しようとしても、躊躇ってたんですよ」と振り返る。

その理由について、「アイテムがなかったんですよ」と説明した関根。「背が高い」「運動ができる」「勉強ができる」「イケメン」といった要素を挙げ、自身にあった“アイテム”は「男とふざけて、いつも騒いでいるってだけだったんですよ」「これは関西ではウケるんですよ。関東ではダメで」と話し、「あ、俺、アイテムないなと思って」と当時の心境を明かした。

しかし、現在は「今思えばモテなくてよかったです」と感じているそう。その理由について、「ありがたみがあるわけですよ。ちゃんと付き合ってくれた、うちの妻にね。ありがたいって」と妻への思いを語った。

続けて、関根は「これがね、モテる人だと、大勢のうちの1人で」と話し、モテる人の恋愛を「ファミレスの恋愛」と独特の表現で説明。「もうチョイスがいっぱいできるんですよ」といい、和食やイタリアン、ハンバーグなど、さまざまな選択肢があることに例えた。

一方、自身については「僕は初代の、初期の頃の牛丼屋なんですよ」と表現。「僕が高校生の時の吉野家って、牛丼1個しかなかったんです」と話し、「僕の場合はもう、牛丼の一本だから、もう迷うことなく」「だからマリッジブルーもないですね。婚約の前も迷いも一切ない。牛丼!」と自身の恋愛を例えると、早見も「いいですね」「一途ってところがすごく魅力的です」と称賛していた。