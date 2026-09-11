「どんなに失敗しても、夢を追うことを否定されても、自分に誇りを持って仕事に向き合う杏里に、私自身も勇気をもらった撮影期間でした」――黒崎レイナが主演を務めるFOD SHORTの縦型ショートドラマ『アイドルは職歴になりません!』が、11日から独占配信を開始した。突然グループの解散を告げられた28歳の元アイドルが、人生初の就職活動と社会人生活に奮闘しながら、新たな居場所と自分らしい未来を見つけていく。

夢を失った元アイドルと秘密を抱えた社長

『アイドルは職歴になりません!』は、突然アイドルグループの解散を告げられた28歳の元アイドル・咲田杏里が、新たな居場所を見つけながら成長していく全60話のお仕事×ラブコメディ。

杏里はグループ解散後、人生で初めて就職活動を始める。しかし、職歴は“アイドル”だけ。苦戦しながらもようやく一社から内定を得るが、初めての社会人生活は失敗の連続で、口が悪く冷たい社長・一瀬剣磨に叱られ、思い悩む日々を送る。

そんな剣磨には、杏里にも誰にも言えない“ある秘密”がある。夢を失った元アイドルと秘密を抱えた社長が、それぞれの悩みや葛藤と向き合いながら少しずつ距離を縮めていく。

黒崎レイナ「私自身も勇気をもらった撮影期間」

元アイドル・杏里を演じる黒崎は『仮面ライダーエグゼイド』をはじめ、ドラマ『私の夫と結婚して』『相棒 season24』『付き合ってあげてもいいかな』などに出演してきた。

今作について黒崎は「どんなに失敗しても、夢を追うことを否定されても、自分に誇りを持って仕事に向き合う杏里に、私自身も勇気をもらった撮影期間でした」とコメント。

1話約1分という縦型ショートドラマならではの魅力について「縦型ならではの距離感で、杏里の奮闘をすぐそばで見守っているような感覚で楽しめる作品です」といい、「皆さんの“もう一歩前に進むきっかけ”になれたら嬉しいです。作中に登場するカニをコンセプトにした衣装とダンスもお気に入りです」と呼びかけた。

堀海登、アイドルオタク×クールな社長の二面性

杏里が入社する会社の社長・一瀬剣磨を演じるのは堀海登。ドラマ『あなたを殺す旅』『フェイクファクトリップス』などに出演し、舞台でも幅広く活動している。

剣磨は口が悪くクールな社長である一方、実は“アイドルオタク”という正反対の顔を持つキャラクター。堀は「アイドルオタクとクールな社長という、正反対な二面性を持つ剣磨を演じることができ、とても楽しかったです」と振り返り、「この作品がたくさんの方に届き、楽しんでいただけたら嬉しいです。ぜひご覧ください!」とコメントしている。

1話約1分、毎日5話ずつ無料で視聴可能

FOD SHORTは、フジテレビが手がける縦型ショートドラマ専用アプリ。「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、スマートフォンでの視聴に最適化した1話約1分のドラマを配信しており、毎日5話ずつ無料で視聴できる。

出演は黒崎、堀のほか、白戸達也、加藤心、西ノ園達大、橋本真希、下谷あゆ、乃上桃、土路生優里、吉野晃弘、堀内充治、ラブ守永、温野菜つみれ、内田圭治郎、本橋佳代子、こるね、山守冬友、竹中結菜、春海四方。

黒崎レイナ

堀海登

【編集部MEMO】

黒崎レイナは、1998年11月11日生まれ、愛知県出身。2011年にドラマ『ハガネの女 season2』で俳優デビュー。ファッション誌『nicola』『Seventeen』の専属モデルを務め、『仮面ライダーエグゼイド』で西馬ニコ役を演じた。近年はドラマ『私の夫と結婚して』『相棒 season24』『産まない女はダメですか? DINKsのトツキトオカ』『付き合ってあげてもいいかな』などに出演している。



堀海登は、1999年5月30日生まれ、埼玉県出身。俳優・プロ雀士。2021年にABEMA『虹とオオカミには騙されない』に出演し注目を集め、その後、ドラマ『佐原先生と土岐くん』『最高のオバハン中島ハルコ』などに出演。2026年にはドラマ『フェイクファクトリップス』で主演を務めた。2025年に日本プロ麻雀協会に所属するプロ雀士となり、俳優業と並行して活動している。

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