フジテレビの動画配信サービス・FODでは、堀海登と佐藤友祐がW主演を務める実写BLドラマ『フェイクファクトリップス』を、23日24時から独占先行配信(以降、毎週木曜24:00最新話先行配信)。BSフジでは30日24時から放送開始する。

原作は、シリーズ累計45万部を突破した末広マチの同名コミック。仕事はできるのに恋愛スキルは高校生以下という大人2人による“ウブきゅんラブバトル”が支持を集める人気シリーズで、今回はその実写化となる。

物語の中心となるのは、高校時代から因縁のライバルとして競い合ってきた四ツ谷良と志藤全。社会人となり、同じ職場で再会した後も負けず嫌いな関係は変わらないままだったが、ある出来事をきっかけに「先に落とした方が勝ち」という新たな勝負を始めることになる。不器用な大人の恋模様を、コミカルかつリアルに描いていく。

四ツ谷良を堀、志藤全を佐藤が演じるほか、2人の同期で四ツ谷の大学時代の同級生・二見祐也役に平井亜門、志藤の後輩・大西悠真役に財津優太郎、新入社員・東野翔太役に天野旭陽、さらに志藤の取引先で四ツ谷の大学時代の同級生・持田陸役に島津見が出演する。

監督は田口桂氏と松浦健志氏、脚本は烏丸棗氏が担当。オープニング曲にはI Don’t Like Mondays.の「カ ミ ナ リ」が起用され、エンディング曲はW主演の2人が演じる四ツ谷良と志藤全による「誰より好きなのに」が作品を彩る。

ライバル同士ならではの意地の張り合い、素直になれないもどかしさ、そして少しずつ揺れ動いていく感情――。原作の魅力でもあるテンポの良い掛け合いと、じれったい恋模様が映像でどう立ち上がるのか注目される。

FODでは4月23日24時から独占先行配信を開始し、以降は毎週木曜24時に最新話を先行配信。BSフジでは4月30日スタートで、放送後にはTVerで見逃し配信も行われる。