ゆりあげ港朝市協同組合は9月13日、秋の恒例行事「さんま祭り」を、ゆりあげ港朝市にて開催する。
同イベントは今年で40周年・第41回を迎える。今回は約2,000匹の生さんまを無料試食として用意。参加者は専用の焼き場で自分好みに炭火焼きを楽しめる。近年は不漁が続きサイズも小ぶりという厳しい状況の中、できる限り大型のさんまを確保して臨むという。
当日は朝6時から整理券を先着順で配布する。場内店舗ではお持ち帰り用の販売も実施する。
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