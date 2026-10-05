PayPayは9月30日、地方自治体が「PayPay商品券」を活用する取り組みについて、あらたに2026年11月以降に実施が決定した施策を発表した。

PayPay

東京都足立区で最大12,000円おトク

東京都足立区では、1,200円分のプレミアムが付いた5,200円分の「スマホでゲット!足立区プレミアム商品券」(PayPay商品券)をPayPayアプリで販売する(先着順)。

12歳以上の東京都足立区在住者が対象。1口4,000円から購入でき、1人10口まで申込可能。

同商品券は、1口当たり「全店舗共通券(足立区)」と「小規模店舗専用券(足立区)」のセット販売となる。1セット5,200円分＝全店舗共通券(足立区)3,200円分＋小規模店舗専用券(足立区)2,000円分。東京都足立区内のPayPay加盟店のうち、同区とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

販売期間は2026年11月2日午前10時～11月30日午後11時59分、利用期間は2026年11月2日午前10時～2027年3月7日午後11時59分。

静岡県藤枝市で最大10,000円おトク

静岡県藤枝市では、1,000円分のプレミアムが付いた5,000円分の「藤枝市プレミアム付デジタル商品券」(PayPay商品券)をPayPayアプリで販売する。

対象は、申し込みのうえ購入権を取得した12歳以上の静岡県藤枝市在住者。対象者は1口4,000円から購入できる。1人10口まで申込可能。同商品券は、静岡県藤枝市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

申込期間は2026年11月2日午前10時～11月30日午後11時59分、販売期間は2026年12月1日午後3時～2027年1月15日午後11時59分、利用期間は2026年12月1日午後3時～2027年2月28日午後11時59分。

大阪府池田市で最大6,000円おトク

大阪府池田市では、2,000円分のプレミアムが付いた7,000円分の「池田市プレミアム付デジタル商品券 第2弾」(PayPay商品券)をPayPayアプリで販売する。

申し込みのうえ購入権を取得した12歳以上の大阪府池田市在住者が対象。対象者は1口5,000円から購入できる。1人3口まで申込可能。同商品券は、大阪府池田市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

申込期間は2026年11月2日午前10時～11月30日午後11時59分、販売期間は2026年12月1日午後3時～2027年1月31日午後11時59分、利用期間は2026年12月1日午後3時～2027年1月31日午後11時59分。