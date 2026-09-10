元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が8日、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画「【赤星目線】あの走塁ミスはなぜ起きたのか、、、」に出演。阪神と巨人による優勝争いについての見解を示した。

赤星憲広氏

巨人との優勝争いは阪神が「全然有利ではあるんですけど…」 赤星憲広氏が自身の見解を語る

現在の状況について、「数字的には、もちろんタイガースの方が全然有利ではあるんですけど」と前置きし、「問題は天気なんですよね」と指摘。ホーム球場が巨人は東京ドーム、阪神は甲子園と、それぞれ屋内と屋外に分かれている点を踏まえ、雨天が続いた場合には「どんどん後ろに行ってしまう可能性がある。日程的にもきつくなりますよね」と阪神側への懸念を語った。

また、阪神の残り試合にも言及し、相性があまり良くないDeNAと広島との対戦が多く残っていることに触れ、両チームとの試合が「かなりポイントになってくる」と説明。一方、相性の良い2位・巨人との直接対決は残り少なく、「これきついんですよ。 直接(対戦)できないっていうのがね」と漏らした。

巨人戦で連勝を重ねた際には、「これでもう完全に行くのかなと思った」と振り返ったが、「なかなか上手くいってない」と現状を分析。そのうえで、「ということを考えると、まだ僕もね、安心はできないかなって正直思ってて」と胸中を明かし、「どうしてもちょっと今の状態を見ると、なかなか簡単に優勝とはいけないかな」と慎重な見方をしていた。