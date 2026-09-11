「本当に“スーパー安産”だったっていうのは伝えたい」モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が6日、ニッポン放送の『#みちょパラ』(毎週日曜22:30～23:00)に出演。第1子出産後、ラジオ復帰を果たした。

ラジオで復帰報告「皆さん、ただいま～」

7月17日に第1子となる男児を出産したことを発表していた池田。番組冒頭、「皆さん、ただいま～。みちょぱこと池田美優です。イエーイ、帰ってきました」とリスナーに報告し、「7月に無事、第1子出産いたしまして。丸2カ月か、『#みちょパラ』はお休みさせていただいて、無事復帰しました」と続けた。

出産については、「とりあえず、本当に“スーパー安産”だったっていうのは伝えたい」と切り出し、「陣痛が来てから病院に行って無痛にする“陣発無痛”っていう方法で産む予定だった」と当初の計画を説明。「私ね、そもそも痛みに弱いタイプだったんですよ。自分の母親とかからも。結構痛がりってよく言われてて。だからたぶん陣痛もしんどいだろうなと思ってたら、意外と耐えれちゃったタイプっぽくて」としたうえで、「結構陣痛を感じてしまって。 思ってた“無痛分娩”ではない状態というか」と振り返った。

さらに、「病院に着いた段階でもう産める状態。子宮口と言われる出てくるところが全開ですという段階で病院に着いて」と当時の状況を回顧。「病院に着いてから1時間で出産という、本当にスーパー安産。なかなかないみたいです。それこそ初産、第1子の出産で珍しいパターンらしいですけど。家でも3、4時間ぐらいだったんですよ、陣痛を耐えてた時間。だからほんと早かった。“痛い”ってなってから、産める段階に至るまでがすっごい早かったらしくて」と出産までの経緯を明かした。

また、「予定日より早かったし、その日に『そろそろベビーベッドとか出しておかないとね』ぐらいだった。名前もその時、まったく決めてなかったし」と慌ただしさを振り返る一方、「でも本当に、母子ともに健康に生まれてきてもらって。もう2カ月ぐらいなんですね。結構元気に日々過ごして」と、母子ともに健康に過ごしていることを伝えていた。