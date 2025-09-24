モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が21日、ニッポン放送の『#みちょパラ』(毎週日曜22:30～23:00)に出演。ネットの批判記事について本音をぶちまけた。

「あれだけ私たち楽しかったのに…」

6日にフジテレビ系で放送された夏の恒例特番『有吉の夏休み2025 密着77時間 in Hawaii』。13年目を迎えた今回は、芸能活動休止中のフワちゃんに代わり、野呂佳代が新メンバーとして加わった。しかし、番組中に見られた野呂への“体形イジリ”について、SNS上の批判の声が一部ネットニュースでも取り上げられていた。

同番組に出演したみちょぱは、「あんまり言わないよ。ただ、あんなにみんな楽しかったのよ。時代なのかな?」「4時間も放送して、観る人もコロコロ変わるわけで。捉え方もいろいろあるし」と悲しそうに吐露。続けて、「『夏休み』ぶりに、今日、野呂さんと収録が一緒で」と打ち明け、「野呂さんが反省しちゃっててさ。野呂さんが謝ることじゃないっていう話なんだけど。でも、あれだけ私たち楽しかったのに、ああやって反応されちゃうと。やっぱり悲しくなって終わっちゃうねって」とぼやいた。

批判記事についても、「私は全然いいのよ。何回もやられてる話だからいいんだけど。そうなっちゃうのはつらいよね」と話し、「出てるメンバーはみんな長くやってるし、あんなこといっぱい書かれてる人たちだから、誰も気にしてないと思う」とバッサリ。一方で、「忘れないですからね。あのネットニュース書いたやつ。絶対に」と語気を強め、「“批判殺到”って言ってるわりに、全然来てないのよ。数えられるぐらいのコメントしか来てないのに、何が批判殺到だよ! と思って」と怒りをにじませた。

また、野呂への“体形イジリ”を笑っていたとして、自身にもバッシングが寄せられたみちょぱ。「なんで、“フワがいないから”とか……」と納得できない様子で、「フワって言っちゃった(笑)。いいか、別に隠してるわけわけじゃないけど」と苦笑い。「じゃあ、フワ帰って来いよ。お願いだから。(バッシングが)私に来るんだったら」とジョーク交じりに懇願しつつ、「でも、フワがその役割をやってたんだなって思ったらね。ありがとうございましたですね」と感謝する場面もあった。