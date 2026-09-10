俳優の中島歩が7日、ニッポン放送のラジオ番組『オールナイトニッポン0(ZERO)』のパーソナリティを担当。中学生の頃に『オールナイトニッポン』を聴いていた際の驚きのエピソードを明かした。

中島歩

中島歩

中島歩が『オールナイトニッポン』の思い出を語る

中島は「『オールナイトニッポン』を、私は中学生ぐらいからかな? もうずっと聴いてきて」と、自身と番組との関わりについてトーク。なかでも、ネプチューン・堀内健とビビる大木が出演していた『堀内健とビビる大木のオールナイトニッポン』を聴いていた頃のことを振り返った。

当時は、布団に入って携帯ラジオのイヤホンでこっそり聴いていたそうで、「笑いをこらえながら聴いてて」と回顧。さらに、番組内の「愚痴」というコーナーについて、「ネタ自体はさすがに覚えてないけど、それで笑いすぎて。でも大声を出すと親が出てきちゃうから、笑いたいけど声に出せないで、グーって(笑い声を押し殺して)やってたら失神して、気づいたら朝になってたっていう(笑)」と明かした。

そして、中島は「そんな『オールナイトニッポン』ですけど。僕にとっての」「だから1回、『オールナイト』で殺されかけたんですけども」と冗談交じりに振り返り、笑いを誘っていた。

【編集部MEMO】
『オールナイトニッポン』は、ニッポン放送をキーステーションに全国ネットで放送されていラジオ番組。通称『オールナイト』『ANN』。『オールナイトニッポン0(ZERO)』、『オールナイトニッポンGOLD』、『オールナイトニッポンX』など、『オールナイトニッポン』ブランドで多くの番組が放送されている。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には17LIVE限定のアフタートークも配信されている。

「たくー! お前は良い息子に育ったなー!」岡本信彦が"パパ"、八代拓が"7歳のたく"で即興親子劇!? 100文字スピーチで語った「相方の好きなところ」とは?
39歳でフジテレビ退社を決断　元『ホンマでっか!?TV』総合演出・玉野鼓太郎氏、“パン屋の息子”が世界に挑む「一度きりの人生なので」
衣服や食べ残しが散乱する“汚部屋”に戸惑い　2泊3日の共同生活を送った結果…『ダマってられない女たち season3』
なえなの、金髪の男性に抱く印象「私が今まで出会った金髪の方はみんな…」　見取り図・盛山「偏見すごすぎるやろ(笑)!」「どんな男と出会ってきたんや」
2児出産後に32歳で離婚「家族の形が壊れる。その心の傷が一番つらかった」長谷川潤、言葉を詰まらせながら回顧
レインボー池田、新婚生活にノロケ全開「家に帰ったらいるんだぁ」 元読売テレビ・佐藤佳奈アナとの結婚指輪も披露
11人家族の14歳差夫婦、ラブラブぶりを子どもたちが証言「ママとパパで2人でお風呂に入る」「なんかずっとくっついとる」
「我慢することは苦ではない」岡田紗佳、中国で祖母と暮らした幼少期　誰とも話せなかった“言葉の壁”、厳しい“節約生活”も「全部つながっている」
Mリーグ2026-27シーズン、レギュラーシーズンの試合スケジュールを発表
ざわちんが「ガン萎えでした」と語る彼氏のお願い「北川景子のメイクして…」　それが原因で即破局、さらに“ある事実”も判明
“豊胸している人”の特徴「やっぱり圧倒的に…」「シリコンとかが入っていると…」　岸明日香が語る
森咲智美、プロ野球選手の夫と出会った場所は…
関連画像をもっと見る