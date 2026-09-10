俳優の中島歩が7日、ニッポン放送のラジオ番組『オールナイトニッポン0(ZERO)』のパーソナリティを担当。中学生の頃に『オールナイトニッポン』を聴いていた際の驚きのエピソードを明かした。

中島歩

中島歩が『オールナイトニッポン』の思い出を語る

中島は「『オールナイトニッポン』を、私は中学生ぐらいからかな? もうずっと聴いてきて」と、自身と番組との関わりについてトーク。なかでも、ネプチューン・堀内健とビビる大木が出演していた『堀内健とビビる大木のオールナイトニッポン』を聴いていた頃のことを振り返った。

当時は、布団に入って携帯ラジオのイヤホンでこっそり聴いていたそうで、「笑いをこらえながら聴いてて」と回顧。さらに、番組内の「愚痴」というコーナーについて、「ネタ自体はさすがに覚えてないけど、それで笑いすぎて。でも大声を出すと親が出てきちゃうから、笑いたいけど声に出せないで、グーって(笑い声を押し殺して)やってたら失神して、気づいたら朝になってたっていう(笑)」と明かした。

そして、中島は「そんな『オールナイトニッポン』ですけど。僕にとっての」「だから1回、『オールナイト』で殺されかけたんですけども」と冗談交じりに振り返り、笑いを誘っていた。