「今は着られるサイズのものを着る」第1子妊娠中の“みちょぱ”こと池田美優が、映画『プラダを着た悪魔2』のイベントにドット柄スカート姿で登場。妊娠中の衣装選びのポイントについて語った。

みちょぱ、雑誌文化の衰退に寂しさ「どこの世界もそうなんだなって」

みちょぱは4月30日、都内で行われた映画『プラダを着た悪魔2』(公開中)の公開前夜祭イベントに、押切もえ、神田愛花とともに登場した。

同作は、2006年に公開された『プラダを着た悪魔』の続編。トップファッション誌「ランウェイ」の“悪魔”のような編集長・ミランダ(メリル・ストリープ)と、彼女の元アシスタント・アンディ(アン・ハサウェイ)が、雑誌存続の危機に再びタッグを組み、ファッション業界に大旋風を巻き起こす。

2022年に大倉士門との結婚を発表し、今年2月には第1子妊娠を発表した池田は、ドット柄のスカート姿で登壇。「ドレッシーなドレスとか着たかったんですけど、今は着られるサイズのものを着るっていうものから始まってまして。今はドットがちょっと流行っているので、『プラダを着た悪魔』のモチーフの赤と合わせて着ました」と説明した。

また、「アップグレード」というテーマでのトークでは、池田は「20年前は雑誌がめちゃめちゃ売れていた時代だと思うけど、今はどんどん雑誌媒体がなくなっちゃってるのを今回の『プラダを着た悪魔2』でも描かれていたので、どこの世界もそうなんだなって。日本だけじゃなくて世界的にそうなのかな、と……」と吐露し、続けて「ちょっと寂しさも感じました」と心境を明かしていた。