お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建が、YouTubeチャンネル『ゴンザレスTV』で公開された動画「【ヤバい噂を検証】特番MC拒否、隠し子報道、自腹ロケハンなどヤバい噂を検証してみたらすごい結果に、、｜アンジャッシュ渡部｜丸山ゴンザレス」に出演。仕事が少なかった時代、ロケ収録前に自ら行っていたことを明かした。

渡部建

渡部建がロケ収録前に行っていたこと

この日の動画では、ネット上で語られている渡部にまつわるさまざまな噂を検証。その中で、仕事が少なかった時代に自ら行っていたロケの事前準備について明かした。

渡部によると、当時出演していたバラエティ番組『もしもツアーズ』でも事前に現地を訪れていたそう。漁港でのロケでナビゲーターを務め、キャイ〜ンらを案内する仕事が来た際には、「これはどうにか爪痕を残さないといけない」と考え、収録の1週間ぐらい前にこっそり変装して、その漁港へ足を運んだという。

そして、現地では片っ端から話しかけて、面白いキャラクターの人物を事前に探していたと告白。本番を迎えると、「さあ、僕も初めて来ました」と言いながら、事前に見つけておいた人物を目がけて一直線に向かい、話を聞いていたそうだ。

この徹底した事前準備に、丸山ゴンザレス氏が「やりすぎです(笑)」と反応すると、渡部は「いや、そのぐらい本当に必死に仕事がなかったんで」と説明。当時は芸人がクイズ番組などさまざまな場所で活躍するようになっていた時期だったといい、「いろんなことをやんなきゃいけないタイミングだった」と回顧する。

そして、自身について「努力型でしたね。僕、そういう意味では」と振り返りながら、「今バレたら大炎上するやつですよね?」と話すと、ゴンザレス氏も「そうですね。せめて1週間前に行ってますキャラにするしかないですよね」とうなずいていた。