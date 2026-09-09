2026年9月の新作5品まとめ(9月8日発売予定)

本記事ではミニストップで9月8日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、先週に引き続き「お月見フェア」対象商品を中心に、お月見に向けて気分が高まるパンやスイーツ、食べ応えのあるバーガーやおにぎりまで、秋の訪れを感じるラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2026年9月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「お月見ブールパン」(181.44円)

価格 : 181.44円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

満月のような見た目の、甘いパン「お月見ブールパン」(181.44円)は、カスタードクリームともちフィリングを包んで焼き上げた後、ホイップクリームを注入しました。お餅のようなもっちり食感のクリームを楽しめます。

「お月見スフレバーガー」(224.64円)

価格 : 224.64円

販売地域: 全国 ※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

人気のスフレバーガーがお月見メニューとして登場! たまご風味の焼きスフレ生地を3段仕立てにした「お月見スフレバーガー」(224.64円)は、1段目にカスタードクリームと、お月さまに見立てたとろっとしたカスタードソース、2段目にホイップクリームをサンドしました。

「エッグバーガー」(203.04円)

価格 : 203.04円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「エッグバーガー」(203.04円)は、てりやきソースをつけたパティの上に、マヨネーズ入りスクランブルエッグがトッピングされたハンバーガーです。

「お月見ぷりん」(267.84円)

価格 : 267.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

夜空に浮かぶ満月をイメージして作った、9月の十五夜にぴったりの「お月見ぷりん」(267.84円)は、つるんとした食感のミルクプリンに、北海道産純生クリーム入りホイップとあんこのソースを絞り、その上に月に見立てたプリンをのせています。

「大きなおにぎり 鶏唐揚げマヨ(柚子胡椒入り)」(267.84円)

価格 : 267.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「大きなおにぎり 鶏唐揚げマヨ(柚子胡椒入り)」(267.84円)は、マヨネーズと焼肉のタレ、食べる柚子入り七味を加えて味付けした、唐揚げマヨネーズおにぎりです。

まとめ

9月8日発売の新商品は、お月さまのような黄色くまんまるな見た目の「お月見ブールパン」や、「お月見スフレバーガー」、満月をイメージした「お月見ぷりん」や「エッグバーガー」など、「お月見フェア」対象商品を中心にラインナップ。さらに、鶏唐揚げマヨの具材が入った「大きなおにぎり」など、食べ応えのある商品も登場しています。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用