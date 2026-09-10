M!LKの吉田仁人が主演を務める、TOKYO MXの新金曜ドラマ『溺愛 ～ 実は、最強ヒーロー ～』(毎週金曜23:00～23:30)が、10月30日からスタートする。

M!LK吉田仁人、『溺愛 ～ 実は、最強ヒーロー ～』で連ドラ初主演

同作は、一城れもん氏・海咲ねむる氏によるコミック『実は私、溺愛されてました!? ～最低彼氏から最強彼氏へ～』(DPNブックス)の実写化作。

物語の舞台はとあるオフィス。ヒロイン・皐月は、会社の同僚であり同棲中の彼氏・樹から日常的にモラハラを受け、さらに会社の後輩と浮気されていることまで発覚し、悲劇のどん底に突き落とされていく。そんな皐月のもとに現れ、ピンチを救ったのが、社内イチのハイスぺイケメン後輩・藤崎真白。さらに真白は皐月に「ずっと前から好きです」と突然の告白をする。私生活が見えずミステリアスな真白は、以前から皐月のことを密かに“溺愛”していて、クズ彼氏と浮気相手からの卑劣な嫌がらせを、強い正義感とどこまでも一途な愛、そして時には拳で跳ね返していく。

元営業成績トップで現在は総務部に所属し、いまだに「ヒーロー」に憧れ、皐月を守り続ける一途な主人公・藤崎真白を演じるのは、M!LKのリーダーとしても活躍する吉田。今作が連続ドラマ初主演となる。また、作中では本格的なアクションにも挑戦している。

脚本は、『パラレル夫婦 死んだ“僕と妻”の真実』(カンテレ)、『あざとかわいいワタシが優勝』(TOKYO MX)などを手掛けた村田こけし氏が担当、『その天才様は偽装彼女に執着する』(CBCテレビ)、『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか?』(カンテレ)などを手掛けた松嵜由衣氏がメイン監督を務める。

コメントは以下の通り。

吉田仁人(M!LK)

今回の作品は、皐月に対する真白の“溺愛っぷり”がとても愛らしく、皐月にはとにかく幸せになってほしいという思いを強く感じています。

真白については、物語の「軸」でいてほしいというオーダーをいただきましたが、腕に包帯を巻いていたり、肩にタオルを巻いたり……案外クセが強いなと思いながらも、皐月に対しては常にまっすぐでありたいと思っています。

そしてアクションシーンもあります。「会社ラブコメでアクション……!?」と僕自身も驚きましたが、どんなシーンになっているのか楽しみにしていただければと思います。ぜひ放送を楽しみにしていただければ幸いです。

(C)一城れもん・海咲ねむる／DPNブックス (C)TOKYO MX