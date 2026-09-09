「痛恨の極みです」――NHKは9日、20代の記者を同日付で懲戒免職としたことを発表した。相手方の同意なく性的な身体接触を行ったとしており、井上樹彦会長は「NHKに対する信頼を損ねることとなり、視聴者の皆さまに深くお詫びいたします」と謝罪した。

NHKは、この職員が「相手方の同意なく、性的な身体接触を行いました」と説明。こうした行為について「職員としてふさわしくない」と判断したとしている。

NHKでは今年1月に「NHKハラスメント防止・撲滅宣言」を行い、4月には「NHK人権方針」を策定して、人権問題への取り組みを強化していた。

今回の処分を受け、井上会長は「組織をあげてハラスメントなど人権問題への取り組みを強めているさなかに、職員によるこのような事案が発生し、痛恨の極みです」とコメント。「NHKに対する信頼を損ねることとなり、視聴者の皆さまに深くお詫びいたします」と謝罪した。

その上で、「協会として人権侵害やハラスメントなどの不適切な行為を決して許さず、厳正に対処していきます」と表明。職員一人一人が人権問題を自分事として捉え、人権を尊重する組織風土への変革と再発防止に取り組むとしている。