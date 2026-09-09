メガハウスは、『ルパン三世』より「ルパン三世 LUPIN THE GALLERY 55th Limited Model」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年9月10日(木)10時から予約受け付けが開始となり、2027年3月発送予定。

2027年3月発送予定「ルパン三世 LUPIN THE GALLERY 55th Limited Model」(16,500円)

『ルパン三世』の世界観をビークルとキャラクターで追い求める『LUPIN THE GALLERY』待望の第4弾が55周年Limited Modelで登場。

1971年に放送を開始し、2026年に55周年を迎えるアニメ『ルパン三世』。そのアニメPART1の最終話「黄金の大勝負！」に登場する“ルパンの愛車”を約1/20スケールで立体化。本商品は、2017年に発売されたLUPIN THE GALLERY 第1弾『画策のサンマリノ』をベースに、車の塗色をアニメPART1最終話をイメージしたアイスブルーカラーに変更して仕上げられている。

さらに、同スケールのルパン三世と次元大介の彩色済みフィギュアが付属。ルパンはグリーンジャケットとイエローネクタイのスタイル、次元はブルーのシャツで、PART1最終話の世界観を余すことなく再現している。

今回はアニバーサリーイヤーを記念し、55周年ロゴを使用したアクリル台座もセットになった特別仕様となっている。

(C)モンキー・パンチ／TMS・NTV