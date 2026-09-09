メガハウスは、『新世紀GPXサイバーフォーミュラ11』より「ヴァリアブルアクション 2ndLAP 新世紀GPXサイバーフォーミュラ11 スーパーアスラーダ SA-01/C【限定特典付き】」(26,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年9月10日(木)10時から予約受け付けが開始となり、2027年5月発送予定。

2027年5月発送予定「ヴァリアブルアクション 2ndLAP 新世紀GPXサイバーフォーミュラ11 スーパーアスラーダ SA-01/C【限定特典付き】」(26,400円)

OVA作品『新世紀GPXサイバーフォーミュラ11』より、主人公・風見ハヤトの搭乗マシンである「スーパーアスラ―ダSA-01/C」が一部新規造形/新規金型で登場。

2024年1月発売済みの「ヴァリアブルアクション 2ndLAP 新世紀GPXサイバーフォーミュラ スーパーアスラーダ01 Ver.2.0」でリニューアルした車体モデルを基本ベースとし、「スーパーアスラーダSA-01/C」の特徴的なリアウィングエンド形状やアンダートレイの形状変更など、スーパーアスラーダ01からのマイナーチェンジ箇所を設定に忠実に再現している。

フロントタイヤのステアリング(角度付け)や差し替え無しでのブーストポッド伸縮、エフェクトファンの展開が可能。一部差し替えでエアロモードへのモードチェンジやエアブレーキ展開状態も再現できる。

多くの可動と美麗な彩色、細かいマーキングが組み合わさった極上の「スーパーアスラーダ SA-01/C」。プレミアムバンダイ購入特典として、風見ハヤトとブリード加賀の新規描きおろしイラストのアクリルフィギュアが付属する。 。

(C)SUNRISE