ビデオリサーチは、7月度のテレビ番組「ポスト数」ランキング(6月29日～8月2日)をまとめた。1位は、7月4日に放送された日本テレビ『THE MUSIC DAY』で、約26万4千件に上った。

このランキングは、X(Twitter)のポストを解析し、コンテンツの“視聴質”を表すサービスであるビデオリサーチの「Buzzビューーン!」を使用して作成したもの。

1位の『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は、主にSTARTO社タレントのシャッフルメドレーで盛り上がりを見せたほか、 新ドラマの主題歌から過去の人気ドラマの主題歌まで、ドラマ主題歌が話題になる場面もあった。

3位に入ったのは、フジテレビ『FIFAワールドカップ2026 ベスト32 日本×ブラジル』で約18万1千件。佐野海舟選手の先制ゴールに最も盛り上がりを見せたほか、試合終了後には日本代表、ブラジル代表をともに称える 温かいポストが集まっていた。

そして、TBSのドラマ『VIVANT』の初回が約10万8千件で7位に。放送開始前には「待機」「リアタイ」といった投稿が相次ぎ、放送中は衝撃的な展開や伏線に対するリアルタイム実況、 放送後は考察が活発になっていて、7月クールドラマの中では圧倒的なポスト量となっていた。