伊藤久右衛門は9月1日、国内11店舗目となる「伊藤久右衛門 錦高倉店」を、京都市中京区にオープンした。

伊藤久右衛門 錦高倉店

新店は、SNSで人気の「抹茶パフェアイスバー」をはじめ、宇治茶や抹茶スイーツを販売するお土産専門店。京都の錦市場に位置し、阪急「烏丸駅」および地下鉄「四条駅」から徒歩約3分の好立地にあり、観光時の立ち寄りやお土産需要に対応する。

営業時間は10時30分～18時30分。