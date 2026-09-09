伊藤久右衛門は9月1日、国内11店舗目となる「伊藤久右衛門 錦高倉店」を、京都市中京区にオープンした。
新店は、SNSで人気の「抹茶パフェアイスバー」をはじめ、宇治茶や抹茶スイーツを販売するお土産専門店。京都の錦市場に位置し、阪急「烏丸駅」および地下鉄「四条駅」から徒歩約3分の好立地にあり、観光時の立ち寄りやお土産需要に対応する。
営業時間は10時30分～18時30分。
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