セブン‐イレブン・ジャパンは9月25日、アンドエスティと共同開発した新しいファッション雑貨シリーズを全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。

本取り組みでは、消費者が日常のどのような場面やタイミングで商品を手に取るのかを考え、売り場での見せ方や伝え方を工夫するファッション提案「EDIT FASHION(エディットファッション)」をコンセプトに掲げる。

試着が難しいコンビニエンスストアでも選びやすいよう、パッケージを雑誌のように見立て、レギュラーアイテムを継続的にそろえるほか、シーズンアイテムや話題性のあるコラボアイテムを組み合わせて展開する。

「niko and ...」「LOWRYS FARM」の限定アイテム全17商品

レギュラー・シーズンアイテムとして、人気ブランド「niko and ...(ニコアンド)」や「LOWRYS FARM(ローリーズファーム)」のセブン‐イレブン限定ソックス、Tシャツなど、全17商品計28種を発売する。

LOWRYS FARM「タオルハンカチ」(660円)

LOWRYS FARMの「タオルハンカチ」(660円)は、ドットホワイトとストライプピンクの全2種。キャッチーなドット柄や、ソフトな肌触りが特徴。

niko and ...「タオルハンカチ」(660円)

niko and ...の「タオルハンカチ」(660円)は、ロゴホワイトとメランジ調ブルーの全2種。同ブランドのロゴやメランジ調のデザインが映える、柔らかな肌触りのタオルハンカチ。

niko and ...(左)「ラインショートソックス」(715円)/(右)「ラインミドルソックス」(715円)

「ラインショートソックス」(715円)と「ラインミドルソックス」(715円)は、いずれもniko and ...の商品。カラーはホワイト×レッドとブラック×ブルーの全2種、サイズは男女兼用の23cm～28cmとなる。足元にアクセントを加えるスポーティーなラインデザインを採用した。

LOWRYS FARM「ルーズソックス」(880円)

LOWRYS FARMの「ルーズソックス」(880円)は、アイボリーとグレーの全2種で、サイズは23cm～25cm。足元にくしゅっとボリュームを持たせることで、脚のラインを華奢に見せてくれるルーズソックス。スニーカーやローファーとの相性も抜群で、トレンドのY2Kスタイルを気軽に取り入れられる。

LOWRYS FARM「ラメソックス」(880円)

LOWRYS FARMの「ラメソックス」(880円)は、ブラックとグレーの全2種で、サイズは23cm～25cm。上品なラメ糸を織り込んだ、足元に華やかさをプラスする一足。普段使いだけでなく、ちょっとしたお出かけやパンプスと合わせたきれいめコーデにも活躍する。

LOWRYS FARM「プリントエコバッグ」(880円)

LOWRYS FARMの「プリントエコバッグ」(880円)は、シックなブラック地に同ブランドのロゴが映える大人かわいいエコバッグ。小さく折りたたんでコンパクトに持ち運べるため、急な買い物や毎日のサブバッグとして重宝する。

niko and ...「プリントエコバッグ」(880円)

niko and ...の「プリントエコバッグ」(880円)は、ブラックとピンクの全2種。アイコニックな同ブランドのロゴをあしらった、軽くて丈夫なエコバッグ。小さく折りたためて持ち運びに便利なので、毎日の買い物やサブバッグとしても利用しやすい。

niko and ...「アウターTシャツ ブラック」(1,989.90円)

niko and ...の「アウターTシャツ ブラック」(1,989.90円)は、MとLの全2サイズ。程よい厚みとトレンドのシルエットにこだわったベーシックなTシャツ。一枚着としてはもちろん、レイヤードスタイルにも活躍する仕上がり。

niko and ...「ロゴ入りフェイスタオル」(1,100円)

niko and ...「ロゴ入りフェイスタオル」(1,100円)は、ブラックを基調としたシックなデザインにブランドロゴが映えるフェイスタオル。肌触りの良いコットン素材を使用している。

niko and ...「サテンシュシュ」(660円)

niko and ...「サテンシュシュ」(660円)は、上品な光沢感のあるサテン素材を使用。さっと髪をまとめるだけで、シンプルながらも洗練されたヘアアレンジが完成する。手首のアクセントにもおすすめだという。

niko and ...「ミニシュシュ 3個セット」(660円)

niko and ...の「ミニシュシュ 3個セット」(660円)は、異素材を組み合わせたゴールドカラーのシュシュ3個セット。使いやすいカラーで毎日のコーディネートに合わせたヘアアレンジを楽しめる。

niko and ...「ヘアゴム 3個セット」(660円)

niko and ...「ヘアゴム 5個セット」(660円)

niko and ...の「ヘアゴム 3個セット」と「ヘアゴム 5個セット」(いずれも660円)は、質感や太さの異なるヘアゴムを組み合わせたセット。その日の気分やコーディネートに合わせて使い分けができる。3個セットはゴールド、5個セットはゴールドとシルバーの全2種。

niko and ...「クルーネックスウェット ブラック」(3,278円)

niko and ...の「クルーネックスウェット ブラック」(3,278円)は季節限定商品。リラックス感のあるゆったりとしたシルエットが特長のクルーネックスウェット。肌寒い季節にサッと着られる裏毛(パイル)素材で、ワンマイルウェアとしても重宝する万能な一着。サイズはMとLの全2種。

niko and ...「ミニマフラー」(1,650円)

同じく、季節限定のniko and ...「ミニマフラー」(1,650円)は、首元をしっかりと温めつつ、かさばらないコンパクトなサイズ感が魅力のミニマフラー。ループに通すだけで簡単に着脱でき、通勤通学やちょっとした外出時の防寒対策に最適。カラーはブラックとグレーの全2種。

niko and ...「ストラップ付きミトン」(2,970円)

niko and ...の「ストラップ付きミトン」(2,970円)も季節限定商品。もこもことした素材感がかわいらしい、指先開閉仕様のミトン型グローブ。紛失防止にもなる便利な首掛けストラップ付きで、冬のコーディネートのアクセントとしても楽しめる。カラーはカラーはアイボリーの全1種。

「ハローキティ」をデザインした限定商品が登場

10月23日からは、サンリオの「ハローキティ」をデザインした限定商品全6アイテム、計10種を発売する。

「ハローキティ プリントクルーネックスウェット」(4,378円)は、キャッチーで愛らしいハローキティのアートワークを落とし込んだ特別仕様のスウェット。程よくゆとりのあるシルエットで、ストリートミックスやカジュアルなデイリーコーディネートに映える一着。カラーはチャコールとレッドの全2種、サイズは女性向けフリーサイズとなる。

「ハローキティ バックプリントパーカー」(5,390円)は、大きめのゆったりとしたシルエットに、本で顔を隠すかわいらしいハローキティのデザインを落とし込んだ特別感あふれるフード付きパーカー。カラーはグレーの全1種で、サイズは女性向けフリーサイズとなる。

「ハローキティ バックプリントTシャツ」(3,190円)は、フロントはシンプルに仕上げ、バックに存在感のあるハローキティのグラフィックをプリントした遊び心満載のTシャツ。一枚着としてはもちろん、羽織りのインナーとしても映えるアイテム。カラーはホワイトの全1種、サイズは女性向けフリーサイズとなる。

「ハローキティ リブソックス」(990円)は、つま先と踵のアクセントカラーが映えるリブソックス。着用時に後ろからハローキティが見えるデザインがワンポイントに。カラーはホワイトとブラックの全2種、サイズは23cm～25cmとなる。

「ハローキティ 総柄ソックス」(990円)は、ハローキティのモチーフを全体にあしらったポップな総柄ソックス。足元にアクセントと彩りを添え、履くだけで気分が上がるキュートなデザインに仕上げた。カラーはレッドとホワイトの全2種で、サイズは23cm～25cmとなる。

「ハローキティ 刺繍ルーズソックス」(1,100円)は、ハローキティの刺繍をワンポイントであしらい、ルーズなボリューム感に仕上げた。カラーはホワイトとグレーの全2種で、サイズは23cm～25cmとなる。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664055