伊藤久右衛門は9月2日、新商品「宇治抹茶焼きチーズせんべい」を実店舗で発売した。

宇治抹茶焼きチーズせんべい

同商品は、宇治抹茶の旨味とほのかな渋味に、北海道産パルメザン・ヨーロッパ産チェダー・クリームの3種のチーズによる濃厚なコクと塩味をあわせたせんべい。試作を重ねて抹茶とチーズの絶妙なバランスを追求した。

価格は20枚(2枚入×10袋)入りで540円。