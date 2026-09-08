仕事への向き合い方やコミュニケーション、休日の過ごし方など、さまざまな場面で上の世代との違いが話題になるZ世代。なかでも、時間対効果を意味する「タイパ」を重視する姿勢は、Z世代を語るうえでよく聞かれるキーワードのひとつです。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代"タイパ飯"に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「Z世代の"タイパ飯"とは?」

ある職場での昼休憩。主人公が、席を立たないZ世代の後輩を気にかけて「ご飯行かないの?」と声を掛けました。

さて、彼のその日の昼ご飯はどのようなものだったのでしょうか?

① 全おかずを詰め込んだ「爆弾おにぎり」

② ピークタイム後に買う割引弁当

③ 栄養補給のゼリー飲料

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✅Z世代のタイパ飯とは……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

食事の時間も効率化!? Z世代が実践する"タイパ飯"

限られた時間をできるだけ有効に使いたいと考えると、毎日の食事も効率化の対象になることがあります。献立を考えたり、調理したり、食べたりする時間を短縮できれば、その分を趣味や勉強など別の時間に充てることもできます。

とはいえ、食事は毎日の楽しみでもあるもの。時間をかけて楽しみたい人もいれば、「なるべく手間なく済ませたい」という人もいるなど、何を優先するかによって食事のスタイルにも違いが表れそうです。

▶なお、今回の答えは③ 栄養補給のゼリー飲料 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!