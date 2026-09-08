シマノは、日本のトップMTBライダー4名を起用したドキュメンタリー映像プロジェクト「ELEMENT」を展開している。

日本MTBシーンを代表する永田隼也・清水一輝・九島勇気・土屋聖眞を追いながら、ライダーたちを突き動かす価値観や感情を描くシリーズで、「SHIMANO XTR」が支えるライディング体験とともに、全国各地のトレイルを舞台にMTBの本質へ迫る。

SHIMANO MTB MOVIE PROJECT "ELEMENT"

同企画は、富士見パノラマリゾートや白馬岩岳 MTB パークなど各地のトレイルを舞台に展開する。ELEMENT 01(富士見パノラマリゾート)は、「CONSISTENT：変わらない信頼を生み出すこと」をテーマに、ELEMENT 02(白馬岩岳 MTB パーク)では「INTUITIVE：考える前に反応できること」をテーマにSNSでリール動画を公開している。

日本MTBシーンを代表する 4 名のライダーを起用

11月中旬には、「ROBUST：過酷な環境でも揺るがないこと」をテーマにしたELEMENT 03(関西エリア)を公開する。

ELEMENT 01

ELEMENT 02

未公開映像やインタビュー素材を追加・再編集した長編作品「ELEMENT-BEYOND THE RIDE」も公開予定。4人のライダーの素顔や哲学、仲間との時間、各地のトレイルカルチャーを描きながら、日本のMTBカルチャーそのものの魅力を発信する。