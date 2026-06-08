日本のマウンテンバイク・エンデューロシリーズである「SHIMANO ENS 2026」第2戦が、5月30日・31日に新潟県南魚沼市の八海山麓MTBパーク(サンロク)で開催された。

髙水裕史選手が6年越しの総合優勝

初夏の心地よい気候のもと、多くのライダーが集結。3ステージにわたる熱戦を繰り広げた。

彼らを迎えたのは、同パーク代表でディガーの五十嵐哲也氏が手掛けたコースレイアウト。スピードとテクニックが求められるダウンヒル系のS1、体力を激しく消耗するS2、高い集中力が試されるS3と、各ステージが異なる性格を持ち、特にS2での判断力が勝負を分ける展開となった。

トップ争いは、開幕戦を制した幾田悠雅選手が不在という混戦のなか、Aクラスの髙水裕史選手が最終ステージで逆転。トータルタイム4分10秒64で、6年越しの総合優勝を果たした。

表彰式で髙水選手は、「念願の総合優勝ができて、ちょっと泣きそうです。本当に人生で最高の気分です」とコメント。日々の走り込みを重視する自身の練習哲学や、「いずれは総合優勝を一発で決めてAAクラスに昇格したい」という抱負を明かした。

表彰式の髙水裕史選手

各クラスでも熱い戦いが繰り広げられた。AAクラス最上位で総合3位となった佐々木博選手は、最終ステージでトップタイムを叩き出す意地を見せ、次週に控えるオーストラリアでのワールドカップ併設レースへ向けて意気込みを語った。

佐々木博選手

総合2位のAクラス・小出颯太選手は、S3でのミスを悔やみつつ次戦へのリベンジを誓った。

小出颯太選手

Bクラスはe-MTBカテゴリーとの二冠を達成した茂木昇選手が総合5位という好成績で優勝。CクラスはU19とのダブル受賞を果たした橋本颯馬選手が総合10位で優勝し、Bクラスへの昇格を決めた。Dクラスは奥山ソラ選手が優勝。ハードテイルカテゴリーは総合11位に食い込んだ木島龍一選手が制した。

クラスを超えた団体戦であるフレンドリーマッチでは、シマノドリンキングチーム(大黒佑弥選手・向山太地選手・奥山ソラ選手)がクラス別順位合計10ポイントで優勝を飾った。

開催地の南魚沼は、コシヒカリの産地としても知られている。大会では参加賞として地元産のお米が配られたほか、レース前夜には恒例のバーベキューパーティーが開催された。 夜遅くまで交流を楽しみつつも、翌日のレースでは真剣勝負に切り替えた選手たち。同パーク代表の五十嵐氏は、「レースはレース、遊びは遊び、という切り替えができるのがENSらしいと思います」と述べた。

バーベキューパーティーの様子

次戦の第3戦は、8月22日・23日に野沢温泉にて開催予定。