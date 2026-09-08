すかいらーくレストランツが運営するバーミヤンは9月10日から、40周年の感謝を込めた限定メニューを用意した記念企画「謝謝(シエシエ)バーミヤン」フェアを全店で開催する。

謝謝バーミヤンフェア

人気の麻辣湯に「白い麻辣湯」が登場

バーミヤン40周年を記念した"紅白メニュー"が登場する。

「『小籠包入り!』紅白点心の麻辣湯」(1,044円)は、10種以上のスパイスを使った、辛さと痺れの中に深みのある味わいが広がるスープに、プチプチとした食感の紅白団子を加えた一品。

「『白』麻辣湯～豆乳と青山椒仕立て～」(1,099円)も新登場。豆乳と濃厚な豚白湯、鶏スープをブレンドした特製の「白」ベースのスープで仕立てた。青山椒や四川花椒、五香紛などの本格薬膳スパイスが効いたシビ辛&新感覚の麻辣湯。

新感覚「白」麻婆豆腐も登場

「本格四川麻婆豆腐」(659円)は、ピーシェン豆板醤と甜麺醤のバランスにこだわった、本場四川さながらの一品。スパイスを入れて煮出した、香りのよい自家製山椒ラー油の辛さが特徴。

新商品の「コク旨!白い麻婆豆腐～海老・中華クワイ・山芋入り～」(879円)は、広東青山椒の爽やかな柑橘系の香りと四川花椒の本格的なシビれが効いたあっさりとコクが共存する新感覚の麻婆豆腐。プリっとした海老とシャキッとした中華クワイなど、様々な食感も楽しめる。

さらに、単品注文より109円お得な「紅白食べ比べ麻婆豆腐セット」(1,429円)も発売する。

背徳麺「バミ郎そば」に新味が登場

3種の厳選味噌で仕立てたスープが特徴の「味噌バミ郎そば」に、40周年記念の新味が登場する。

「厚切り焼豚の味噌バミ郎そば」(1,132円)と「厚切り焼豚の味噌バミ郎そば(マシ盛)」(1,342円)は、濃厚なスープに背脂、刻みにんにく、黒マー油を合わせた、パンチのあるがっつり系ラーメン。香味野菜と味噌を炒め、香りを引き出している。にんにくは別添えで提供する。

バミ郎そば限定の「本格焼き餃子(6コ)・ごはんセット」(549円)も用意する。単品で注文するより最大131円お得となる。

中国の縁起物「包み料理」にも新メニュー

「モッツァレラチーズ春巻き」(439円)は、コーンの甘味と蟹の旨みを詰め込んだ、サクサクとした食感の春巻き。中にはとろ～りと伸びるモッツァレラチーズが入っている。

「北京チキン」(769円)は、カリッとした衣に特製香味ソースを絡めたチキン(約150g)。添えられたレタスと一緒にパオピンに包んで楽しめる。

ロッテ「アジアに恋して」とのコラボメニューが登場

ロッテ「アジアに恋して」とコラボしたオリジナルスイーツが登場する。

「チャイナサンデー～アジアに恋してのせ～」(549円)は、サクサクとしたしゅうまいの皮と、ほろ苦いコーヒーゼリー、白桃アンニンドウフの甘味を組み合わせたサンデー。

「はちみつ揚げパン～アジアに恋してのせ～」(439円)は、はちみつ揚げパンに、黒糖烏龍ミルクティー味のアイスを合わせた一品。一口ごとに黒糖の深みと烏龍の香ばしい香りが広がるという。