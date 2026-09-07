12日(27:00〜)に放送されるニッポン放送のラジオ番組『オールナイトニッポン0(ZERO)～17LIVE SP～』に出演するイチナナライバー3名と、番組パーソナリティが決定した。

ショートドラマおよびドラマ主題歌の特別告知隊として出演

ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」では今年6月、同番組への出演をかけたアプリ内オーディションイベントを開催。このオーディションイベントでは、「17LIVE」が制作する連続ショートドラマへの出演権がプライズとして用意され、ドラマは今夏撮影が終了。タイトルや公開時期などの詳細は『オールナイトニッポン 0(ZERO)～17LIVE SP～』の生放送にて発表される。

そして、ショートドラマに出演する5名のイチナナライバーの中から、潤 JunChannel、大坪俊樹の2名、およびイベントで上位に入賞したゆりあが、厳正なるオーディションを経て、ショートドラマおよびドラマ主題歌の特別告知隊として、『オールナイトニッポン0(ZERO)～17LIVE SP～』に出演することが決定した。

また、番組のパーソナリティを、お笑いコンビ・ラパルフェが担当することが決定。イチナナライバー3名との軽妙なトークをベースに、『オールナイトニッポン』ならではの企画や見逃せないトーク満載で届ける予定だ。なお、同番組の本編および放送後の「17LIVE」限定のアフタートークが、「17LIVE」の公式アカウント「オールナイトニッポンOfficial」にてライブ配信およびアーカイブ配信(アフタートークのみ)される予定。