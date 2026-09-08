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【楽 2-3 ロ】
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試合終了
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OUT
楽2-3ロ
2番 山口 航輝 センターツーベースヒット ロッテ得点！ 楽 2-3 ロ ランナー：1塁
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OUT
1番 藤原 恭大 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
代走：1塁ランナー Ｎ・ソト に代わって 9番 茶谷 健太
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OUT
9番 Ｎ・ソト デッドボール ランナー：1塁
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OUT
代打：山﨑 剛 に代わって 9番 Ｎ・ソト
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OUT
8番 山本 大斗 ファーストファウルフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 代打 渡邊 佳明 に代わって 7番 小郷 裕哉
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OUT
守備交代：センター 代打 小郷 裕哉 に代わって 1番 中島 大輔
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OUT
守備交代：レフト 中島 大輔 に代わって 9番 平良 竜哉
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OUT
守備交代：サード 平良 竜哉 に代わって 6番 村林 一輝
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OUT
守備交代：セカンド 村林 一輝 に代わって 3番 小深田 大翔
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OUT
投手交代：ピッチャー 泰 勝利 に代わって 10番 西口 直人
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OUT
守備交代：ショート 代走 小深田 大翔 に代わって 8番 入江 大樹
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OUT
8番 渡邊 佳明 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
代打：小森 航大郎 に代わって 8番 渡邊 佳明
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OUT
7番 小郷 裕哉 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
代打：佐藤 直樹 に代わって 7番 小郷 裕哉
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OUT
楽2-2ロ
6番 村林 一輝 センターヒット 楽天得点！ 楽 2-2 ロ ランナー：1、2塁
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OUT
5番 YG安田 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1塁ランナー小深田 大翔 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー ライトフライ 1アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 宗山 塁 に代わって 3番 小深田 大翔
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OUT
3番 宗山 塁 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 鈴木 昭汰 に代わって 10番 横山 陸人
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OUT
7番 小川 龍成 ショートライナー 3アウト
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OUT
6番 池田 来翔 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 寺地 隆成 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 佐藤 直樹 に代わって 8番 小森 航大郎
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OUT
守備交代：センター 辰己 涼介 に代わって 7番 佐藤 直樹
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 小森 航大郎 に代わって 2番 堀内 謙伍
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OUT
投手交代：ピッチャー 九谷 瑠 に代わって 10番 泰 勝利
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OUT
2番 辰己 涼介 サードゴロ 3アウト
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OUT
1番 中島 大輔 ショートゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
9番 平良 竜哉 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
8番 小森 航大郎 セカンドフライ 1アウト
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OUT
代打：太田 光 に代わって 8番 小森 航大郎
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OUT
投手交代：ピッチャー 田中 晴也 に代わって 10番 鈴木 昭汰
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OUT
4番 佐藤 都志也 レフトフライ 3アウト
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OUT
3番 西川 史礁 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 山口 航輝 サードゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
1番 藤原 恭大 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
九谷 瑠 がワイルドピッチ
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OUT
9番 山﨑 剛 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 前田 健太 に代わって 10番 九谷 瑠
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OUT
7番 佐藤 直樹 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 村林 一輝 見逃し三振 2アウト
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OUT
5番 YG安田 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 西川 史礁 に代わって 8番 山本 大斗
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OUT
守備交代：レフト 井上 広大 に代わって 3番 西川 史礁
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OUT
守備交代：ファースト 代走 池田 来翔 に代わって 6番 池田 来翔
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OUT
8番 井上 広大 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
7番 小川 龍成 レフトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
代走：2塁ランナー 安田 尚憲 に代わって 6番 池田 来翔
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OUT
6番 安田 尚憲 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
5番 寺地 隆成 ショートフライ 1アウト
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー セカンドゴロ 3アウト
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OUT
3番 宗山 塁 ショートフライ 2アウト
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OUT
2番 辰己 涼介 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
1番 中島 大輔 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 佐藤 都志也 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 西川 史礁 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
2番 山口 航輝 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
楽1-2ロ
1番 藤原 恭大 センターヒット ロッテ得点！ 楽 1-2 ロ ランナー：1塁
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OUT
9番 山﨑 剛 センタースリーベースヒット ランナー：3塁
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OUT
8番 井上 広大 センターフライ 2アウト
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OUT
7番 小川 龍成 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 平良 竜哉 ファーストファウルフライ 3アウト
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OUT
8番 太田 光 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
7番 佐藤 直樹 レフトフライ 1アウト
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OUT
6番 安田 尚憲 ショートゴロ 3アウト
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OUT
5番 寺地 隆成 ショートゴロ 2アウト
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OUT
4番 佐藤 都志也 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
6番 村林 一輝 レフトフライ 3アウト
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OUT
楽1-1ロ
ライト 西川 史礁が悪送球 楽天得点！ 楽 1-1 ロ ランナー：2塁
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OUT
楽0-1ロ
5番 YG安田 ライトヒット ランナー：2塁
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 宗山 塁 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 辰己 涼介 見逃し三振 1アウト
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OUT
3番 西川 史礁 空振り三振 3アウト
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OUT
1塁ランナー藤原 恭大 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
2番 山口 航輝 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 藤原 恭大 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 山﨑 剛 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
楽0-1ロ
8番 井上 広大 レフトホームラン ロッテ得点！ 楽 0-1 ロ
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OUT
1番 中島 大輔 サードゴロ 3アウト
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OUT
9番 平良 竜哉 ファーストファウルフライ 2アウト
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OUT
8番 太田 光 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 小川 龍成 ショートゴロ 3アウト
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OUT
6番 安田 尚憲 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
5番 寺地 隆成 ショートゴロ 1アウト ランナー：3塁
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OUT
4番 佐藤 都志也 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
7番 佐藤 直樹 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 村林 一輝 ショートダブルプレイ 2アウト
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OUT
5番 YG安田 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 西川 史礁 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 山口 航輝 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 藤原 恭大 ライトフライ 1アウト
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 宗山 塁 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
2番 辰己 涼介 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 中島 大輔 ファーストゴロ 1アウト
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