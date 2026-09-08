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【日 1-14 ソ】
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試合終了
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OUT
9番 有薗 直輝 ショートゴロ 3アウト
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OUT
代打：水野 達稀 に代わって 9番 有薗 直輝
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OUT
8番 五十幡 亮汰 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
7番 吉田 賢吾 センターフライ 1アウト
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OUT
代打：清宮 幸太郎 に代わって 7番 吉田 賢吾
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OUT
投手交代：ピッチャー 松本 裕樹 に代わって 10番 伊藤 優輔
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OUT
守備交代：レフト 代走 川村 友斗 に代わって 3番 川村 友斗
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OUT
守備交代：DH 代走 緒方 理貢 に代わって 5番 緒方 理貢
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 柳町 達 に代わって 8番 山本 祐大
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OUT
8番 柳町 達 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 金村 尚真 に代わって 10番 進藤 勇也
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OUT
日1-14ソ
レフト Ｒ・カストロが後逸 ソフトバンク得点！ 日 1-14 ソ ランナー：3塁
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OUT
日1-12ソ
7番 牧原 大成 レフトヒット ランナー：3塁
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OUT
6番 谷川原 健太 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
5番 緒方 理貢 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
日1-12ソ
4番 栗原 陵矢 右中間ホームラン ソフトバンク得点！ 日 1-12 ソ
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OUT
代走：2塁ランナー 近藤 健介 に代わって 3番 川村 友斗
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OUT
3番 近藤 健介 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
日1-10ソ
2番 周東 佑京 ライトランニングホームラン ソフトバンク得点！ 日 1-10 ソ
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OUT
日1-6ソ
1番 正木 智也 フォアボール ソフトバンク得点！ 日 1-6 ソ ランナー：1、2、3塁
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OUT
9番 川瀬 晃 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1、2、3塁
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OUT
日1-5ソ
8番 柳町 達 セカンドヒット ソフトバンク得点！ 日 1-5 ソ ランナー：1、2、3塁
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OUT
代打：海野 隆司 に代わって 8番 柳町 達
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OUT
7番 牧原 大成 敬遠 ランナー：1、2、3塁
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OUT
6番 谷川原 健太 空振り三振 1アウト
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OUT
代走：2塁ランナー 柳田 悠岐 に代わって 5番 緒方 理貢
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OUT
5番 柳田 悠岐 センターツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
守備交代：センター Ｒ・カストロ に代わって 8番 五十幡 亮汰
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OUT
守備交代：レフト 水谷 瞬 に代わって 4番 Ｒ・カストロ
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OUT
4番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 柴田 獅子 に代わって 10番 金村 尚真
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OUT
6番 野村 佑希 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 郡司 裕也 センターフライ 2アウト
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OUT
4番 Ｒ・カストロ 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 Ｆ・レイエス レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 津森 宥紀 に代わって 10番 松本 裕樹
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OUT
3番 近藤 健介 センターフライ 3アウト
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OUT
2番 周東 佑京 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 正木 智也 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：レフト 今川 優馬 に代わって 8番 水谷 瞬
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OUT
守備交代：ライト 水谷 瞬 に代わって 1番 細川 凌平
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OUT
守備交代：セカンド 代打 田宮 裕涼 に代わって 2番 奈良間 大己
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OUT
2番 田宮 裕涼 空振り三振 3アウト
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OUT
代打：山縣 秀 に代わって 2番 田宮 裕涼
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OUT
1番 今川 優馬 空振り三振 2アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｌ・モイネロ に代わって 10番 津森 宥紀
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OUT
日1-4ソ
9番 水野 達稀 ライトヒット 日本ハム得点！ 日 1-4 ソ ランナー：1、3塁
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OUT
8番 水谷 瞬 空振り三振 1アウト
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OUT
Ｌ・モイネロ がワイルドピッチ ランナー：2、3塁
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OUT
7番 清宮 幸太郎 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
6番 野村 佑希 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ライト 正木 智也 に代わって 6番 谷川原 健太
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OUT
守備交代：ファースト 山川 穂高 に代わって 1番 正木 智也
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OUT
9番 川瀬 晃 レフトフライ 3アウト
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OUT
8番 海野 隆司 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
7番 牧原 大成 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 山川 穂高 サードゴロ 2アウト
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OUT
5番 柳田 悠岐 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 上原 健太 に代わって 10番 柴田 獅子
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OUT
5番 郡司 裕也 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 Ｒ・カストロ レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
3番 Ｆ・レイエス センターフライ 2アウト
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OUT
2番 山縣 秀 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 今川 優馬 サードゴロ 1アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 山﨑 福也 に代わって 10番 上原 健太
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OUT
3番 近藤 健介 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 周東 佑京 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 正木 智也 見逃し三振 2アウト
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OUT
9番 川瀬 晃 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 水野 達稀 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
8番 水谷 瞬 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 清宮 幸太郎 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
6番 野村 佑希 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 郡司 裕也 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
8番 海野 隆司 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
7番 牧原 大成 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 山川 穂高 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 Ｒ・カストロ ショートゴロ 3アウト
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OUT
3番 Ｆ・レイエス 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 山縣 秀 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
5番 柳田 悠岐 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
日0-4ソ
4番 栗原 陵矢 ライトホームラン ソフトバンク得点！ 日 0-4 ソ
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OUT
3番 近藤 健介 レフトフライ 2アウト
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OUT
2番 周東 佑京 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 正木 智也 サードヒット ランナー：1塁
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OUT
1塁ランナー水野 達稀 盗塁失敗 3アウト
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OUT
1番 今川 優馬 センターフライ 2アウト
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OUT
9番 水野 達稀 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 水谷 瞬 センターフライ 1アウト
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OUT
9番 川瀬 晃 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
8番 海野 隆司 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 牧原 大成 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 清宮 幸太郎 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 野村 佑希 ライトフライ 2アウト
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OUT
5番 郡司 裕也 センターフライ 1アウト
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OUT
6番 山川 穂高 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 柳田 悠岐 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
3番 近藤 健介 空振り三振 1アウト
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OUT
日0-2ソ
2番 周東 佑京 ライトホームラン ソフトバンク得点！ 日 0-2 ソ
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OUT
1番 正木 智也 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｒ・カストロ ショートゴロ 3アウト
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OUT
3番 Ｆ・レイエス センターフライ 2アウト
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OUT
2番 山縣 秀 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 今川 優馬 センターフライ 1アウト
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