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【西 2-0 オ】
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試合終了
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OUT
5番 紅林 弘太郎 レフトフライ 3アウト
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OUT
4番 来田 涼斗 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 太田 椋 センターフライ 2アウト
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OUT
2番 山中 稜真 見逃し三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 平良 海馬 に代わって 10番 甲斐野 央
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OUT
1番 Ａ・カナリオ ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
9番 仲田 慶介 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
岩嵜 翔 がワイルドピッチ ランナー：2、3塁
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OUT
8番 岸 潤一郎 レフトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
7番 渡部 聖弥 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
6番 源田 壮亮 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｓ・ジェリー に代わって 10番 岩嵜 翔
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 麦谷 祐介 に代わって 8番 若月 健矢
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OUT
1番 西川 龍馬 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
9番 渡部 遼人 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
8番 麦谷 祐介 空振り三振 1アウト
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OUT
代打：堀 柊那 に代わって 8番 麦谷 祐介
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OUT
5番 林 安可 セカンドライナー 3アウト
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OUT
4番 Ｔ・ネビン ライトフライ 2アウト
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OUT
西2-0オ
3番 小島 大河 セカンドヒット 西武得点！ 西 2-0 オ ランナー：1塁
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OUT
2番 滝澤 夏央 サード送りバント 1アウト ランナー：3塁
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OUT
1番 Ａ・カナリオ センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
7番 西野 真弘 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
6番 宗 佑磨 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 紅林 弘太郎 センターフライ 1アウト
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OUT
守備交代：レフト 平沢 大河 に代わって 9番 仲田 慶介
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OUT
守備交代：ショート 滝澤 夏央 に代わって 6番 源田 壮亮
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OUT
守備交代：セカンド 仲田 慶介 に代わって 2番 滝澤 夏央
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OUT
9番 仲田 慶介 センターフライ 3アウト
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OUT
8番 岸 潤一郎 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 渡部 聖弥 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
6番 平沢 大河 見逃し三振 1アウト
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OUT
4番 来田 涼斗 センターフライ 3アウト
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OUT
3番 太田 椋 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 山中 稜真 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 ピッチャーヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 渡部 遼人 レフトフライ 1アウト
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OUT
5番 林 安可 空振り三振 3アウト
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OUT
西1-0オ
4番 Ｔ・ネビン センターツーベースヒット 西武得点！ 西 1-0 オ ランナー：2塁
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OUT
3番 小島 大河 センターフライ 2アウト
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OUT
2番 滝澤 夏央 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 Ａ・カナリオ レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 堀 柊那 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 西野 真弘 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 宗 佑磨 センターフライ 2アウト
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OUT
5番 紅林 弘太郎 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 仲田 慶介 サードゴロ 3アウト
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OUT
8番 岸 潤一郎 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 渡部 聖弥 サードゴロ 2アウト
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OUT
6番 平沢 大河 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 来田 涼斗 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 太田 椋 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 山中 稜真 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 ファーストフライ 1アウト
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OUT
5番 林 安可 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
4番 Ｔ・ネビン セカンドゴロ 2アウト
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OUT
3番 小島 大河 センターフライ 1アウト
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OUT
9番 渡部 遼人 センターフライ 3アウト
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OUT
8番 堀 柊那 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 西野 真弘 ショートゴロ 1アウト
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OUT
2番 滝澤 夏央 レフトフライ 3アウト
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OUT
1番 Ａ・カナリオ ファーストファウルフライ 2アウト
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OUT
9番 仲田 慶介 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
8番 岸 潤一郎 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 渡部 聖弥 サードゴロ 1アウト
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OUT
6番 宗 佑磨 キャッチャーファウルフライ 3アウト
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OUT
5番 紅林 弘太郎 セカンドフライ 2アウト
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OUT
4番 来田 涼斗 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：センター 桑原 将志 に代わって 8番 岸 潤一郎
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OUT
6番 平沢 大河 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 林 安可 ライトフライ 2アウト
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OUT
4番 Ｔ・ネビン ショートゴロ 1アウト
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OUT
3番 太田 椋 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
2番 山中 稜真 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 西川 龍馬 レフトフライ 1アウト
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OUT
3番 小島 大河 センターフライ 3アウト
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OUT
2番 滝澤 夏央 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 Ａ・カナリオ ショートゴロ 1アウト
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