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【中 3-0 巨】
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試合終了
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OUT
1番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
9番 Ｔ・キャベッジ レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 増田 陸 サードゴロ 2アウト
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OUT
7番 中山 礼都 サードファウルフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 阿部 寿樹 に代わって 1番 松山 晋也
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OUT
守備交代：セカンド 福永 裕基 に代わって 9番 田中 幹也
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OUT
1番 福永 裕基 ショートゴロ 3アウト
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OUT
9番 阿部 寿樹 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
代打：吉田 聖弥 に代わって 9番 阿部 寿樹
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OUT
8番 石伊 雄太 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
7番 岡林 勇希 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
6番 花田 旭 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 石川 昂弥 ショートゴロ 1アウト
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OUT
6番 松本 剛 セカンドフライ 3アウト
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OUT
5番 石塚 裕惺 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
4番 大城 卓三 見逃し三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 柳 裕也 に代わって 9番 吉田 聖弥
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OUT
4番 Ｍ・サノー ライトフライ 3アウト
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OUT
3番 細川 成也 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 村松 開人 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 福永 裕基 センターフライ 1アウト
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OUT
守備交代：センター 松本 剛 に代わって 9番 Ｔ・キャベッジ
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OUT
守備交代：レフト 丸 佳浩 に代わって 6番 松本 剛
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｔ・キャベッジ に代わって 3番 西舘 勇陽
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OUT
3番 丸 佳浩 センターフライ 3アウト
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OUT
2番 泉口 友汰 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
9番 Ｔ・キャベッジ センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
代打：戸郷 翔征 に代わって 9番 Ｔ・キャベッジ
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OUT
8番 増田 陸 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 柳 裕也 見逃し三振 3アウト
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OUT
8番 石伊 雄太 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
7番 岡林 勇希 ライトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 代打 Ｂ・ダルベック に代わって 7番 中山 礼都
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OUT
7番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 3アウト
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OUT
代打：佐々木 俊輔 に代わって 7番 Ｂ・ダルベック
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OUT
6番 松本 剛 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
柳 裕也 がワイルドピッチ ランナー：2、3塁
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OUT
5番 石塚 裕惺 センターフライ 2アウト
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OUT
4番 大城 卓三 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 丸 佳浩 サードファウルフライ 1アウト
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OUT
2番 泉口 友汰 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 花田 旭 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 サードゴロ 2アウト
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OUT
4番 Ｍ・サノー 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 細川 成也 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 浦田 俊輔 キャッチャーファウルフライ 3アウト
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OUT
9番 戸郷 翔征 ショートゴロ 2アウト
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OUT
8番 増田 陸 レフトフライ 1アウト
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OUT
2番 村松 開人 ファーストダブルプレイ 3アウト
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OUT
1番 福永 裕基 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
9番 柳 裕也 サードゴロ 1アウト
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OUT
7番 佐々木 俊輔 セカンドライナー 3アウト
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OUT
6番 松本 剛 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
5番 石塚 裕惺 見逃し三振 2アウト
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OUT
4番 大城 卓三 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
8番 石伊 雄太 見逃し三振 3アウト
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OUT
中3-0巨
7番 岡林 勇希 右中間ホームラン 中日得点！ 中 3-0 巨
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OUT
6番 花田 旭 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
5番 石川 昂弥 見逃し三振 2アウト
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OUT
サード 石塚 裕惺が後逸 ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｍ・サノー サードエラー ランナー：1塁
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OUT
3番 細川 成也 センターフライ 1アウト
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OUT
3番 丸 佳浩 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 泉口 友汰 ショートフライ 2アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 サードゴロ 1アウト
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OUT
2番 村松 開人 ショートゴロ 3アウト
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OUT
1番 福永 裕基 ライトフライ 2アウト
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OUT
9番 柳 裕也 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 石伊 雄太 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
9番 戸郷 翔征 センターフライ 3アウト
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OUT
8番 増田 陸 敬遠 ランナー：1、2、3塁
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OUT
1塁ランナー松本 剛 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
7番 佐々木 俊輔 空振り三振 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
6番 松本 剛 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
5番 石塚 裕惺 ピッチャーヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 大城 卓三 レフトフライ 1アウト
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OUT
7番 岡林 勇希 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
6番 花田 旭 見逃し三振 2アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 ライトフライ 1アウト
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OUT
4番 Ｍ・サノー ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 丸 佳浩 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
2番 泉口 友汰 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1塁ランナー浦田 俊輔 盗塁失敗 1アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 細川 成也 ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 村松 開人 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 福永 裕基 ショートゴロ 1アウト
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