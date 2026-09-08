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【ヤ 3-1 Ｄ】
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試合終了
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 レフトフライ 3アウト
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OUT
4番 松尾 汐恩 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 筒香 嘉智 センターフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 丸山 和郁 に代わって 5番 清水 昇
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OUT
守備交代：ライト 並木 秀尊 に代わって 8番 丸山 和郁
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OUT
8番 丸山 和郁 センターフライ 3アウト
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OUT
代打：Ｎ・ウォルターズ に代わって 8番 丸山 和郁
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OUT
ヤ3-1Ｄ
7番 赤羽 由紘 ライトツーベースヒット ヤクルト得点！ ヤ 3-1 Ｄ ランナー：2塁
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OUT
6番 岩田 幸宏 サードゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
5番 並木 秀尊 サードヒット ランナー：1、2塁
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OUT
4番 Ｊ・オスナ フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 古賀 優大 ショートゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 度会 隆輝 に代わって 9番 蝦名 達夫
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OUT
守備交代：センター 蝦名 達夫 に代わって 6番 三森 大貴
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OUT
守備交代：レフト 代走 三森 大貴 に代わって 1番 度会 隆輝
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 牧 秀悟 に代わって 4番 松尾 汐恩
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OUT
投手交代：ピッチャー 岩田 将貴 に代わって 8番 伊勢 大夢
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OUT
2番 林 琢真 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
セカンド 内山 壮真がファンブル ランナー：1、2、3塁
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OUT
1番 度会 隆輝 セカンドエラー ランナー：1、2、3塁
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OUT
9番 蝦名 達夫 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 牧 秀悟 敬遠 ランナー：1、2塁
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OUT
代打：戸柱 恭孝 に代わって 8番 牧 秀悟
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OUT
ヤ1-1Ｄ
7番 宮下 朝陽 ライトツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ ヤ 1-1 Ｄ ランナー：2塁
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OUT
代走：1塁ランナー 勝又 温史 に代わって 6番 三森 大貴
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OUT
6番 勝又 温史 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：セカンド 代打 宮本 丈 に代わって 9番 内山 壮真
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 内山 壮真 に代わって 8番 Ｎ・ウォルターズ
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OUT
守備交代：ライト 代走 並木 秀尊 に代わって 5番 並木 秀尊
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OUT
2番 西村 瑠伊斗 センターフライ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｓ・レイノルズ に代わって 4番 岩田 将貴
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OUT
ヤ1-0Ｄ
1番 長岡 秀樹 フォアボール ヤクルト得点！ ヤ 1-0 Ｄ ランナー：1、2、3塁
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OUT
9番 内山 壮真 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
代打：奥川 恭伸 に代わって 9番 内山 壮真
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OUT
8番 宮本 丈 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：伊藤 琉偉 に代わって 8番 宮本 丈
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OUT
7番 赤羽 由紘 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
6番 岩田 幸宏 空振り三振 1アウト
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OUT
1塁ランナー並木 秀尊 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
代走：1塁ランナー 増田 珠 に代わって 5番 並木 秀尊
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OUT
5番 増田 珠 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 佐野 恵太 に代わって 4番 Ｓ・レイノルズ
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OUT
4番 佐野 恵太 ライトフライ 3アウト
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OUT
代打：浜地 真澄 に代わって 4番 佐野 恵太
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OUT
3番 筒香 嘉智 センターフライ 2アウト
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OUT
2番 林 琢真 ライトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：レフト Ｄ・サンタナ に代わって 2番 西村 瑠伊斗
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OUT
4番 Ｊ・オスナ 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 古賀 優大 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
2番 Ｄ・サンタナ セカンドゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト Ｊ・エンカーナシオン に代わって 1番 度会 隆輝
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OUT
守備交代：センター 勝又 温史 に代わって 9番 蝦名 達夫
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OUT
守備交代：レフト 度会 隆輝 に代わって 6番 勝又 温史
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 井上 朋也 に代わって 4番 浜地 真澄
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OUT
1番 度会 隆輝 ショートゴロ 3アウト
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OUT
9番 井上 朋也 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：東 克樹 に代わって 9番 井上 朋也
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OUT
8番 戸柱 恭孝 センターフライ 1アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
9番 奥川 恭伸 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 伊藤 琉偉 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 赤羽 由紘 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
7番 宮下 朝陽 サードダブルプレイ 3アウト
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OUT
6番 勝又 温史 キャッチャーゴロ 1アウト ランナー：1、2塁
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン センターヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ファースト 山田 哲人 に代わって 4番 Ｊ・オスナ
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OUT
6番 岩田 幸宏 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
5番 増田 珠 ライトフライ 2アウト
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OUT
4番 山田 哲人 サードゴロ 1アウト
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OUT
3番 筒香 嘉智 ショートフライ 3アウト
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OUT
2番 林 琢真 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 度会 隆輝 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 東 克樹 センターフライ 1アウト
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OUT
3番 古賀 優大 ショートフライ 3アウト
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OUT
2番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 キャッチャーファウルフライ 1アウト
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OUT
8番 戸柱 恭孝 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 宮下 朝陽 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 勝又 温史 サードフライ 1アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 センターヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
3番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
9番 奥川 恭伸 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
8番 伊藤 琉偉 敬遠 ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 赤羽 由紘 見逃し三振 2アウト
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OUT
6番 岩田 幸宏 セカンドゴロ 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
5番 増田 珠 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
ライト Ｊ・エンカーナシオンが落球 ランナー：2塁
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OUT
4番 山田 哲人 ライトエラー ランナー：2塁
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OUT
2番 林 琢真 見逃し三振 3アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
9番 東 克樹 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 古賀 優大 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 Ｄ・サンタナ フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 長岡 秀樹 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 奥川 恭伸 空振り三振 1アウト
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OUT
8番 戸柱 恭孝 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
7番 宮下 朝陽 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 勝又 温史 キャッチャーファウルフライ 2アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 ファーストフライ 1アウト
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OUT
8番 伊藤 琉偉 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 赤羽 由紘 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 岩田 幸宏 レフトフライ 2アウト
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OUT
5番 増田 珠 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン センターフライ 3アウト
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OUT
3番 筒香 嘉智 ライトフライ 2アウト
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OUT
2番 林 琢真 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 度会 隆輝 セカンドライナー 1アウト
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OUT
4番 山田 哲人 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
3番 古賀 優大 セカンドヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 Ｄ・サンタナ センターフライ 1アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 センターヒット ランナー：1塁
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